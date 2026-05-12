De Formule 1 overweegt om de races vanaf 2027 in te korten als gevolg van de nieuwe motorreglementen. De internationale autosportbond FIA stapt af van de huidige verdeling van het vermogen en wil de verbrandingsmotor een grotere rol geven. Volgens Jan Bolscher, paddockreporter van GPFans, zorgt dit voor flinke technische en financiële uitdagingen bij de teams, waarvoor momenteel drie mogelijke oplossingen op tafel liggen, die worden besproken in GPFans Raceteam.

De discussie draait om de nieuwe krachtbronnen die in de nabije toekomst hun intrede doen in de koningsklasse van de autosport. De FIA heeft aangekondigd dat de huidige 50/50-verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische componenten op de schop gaat, waarbij er meer kracht naar de verbrandingsmotor vloeit. "In principe is het idee dat ze vanaf volgend jaar al de verbrandingsmotor met 50 kilowatt sterker maken, dus ongeveer 67 pk", legt Bolscher uit. Deze extra pk's brengen echter een groot ontwerpprobleem met zich mee voor de constructeurs, waaronder Ferrari. Omdat de basis van de auto en het volledige chassis opnieuw ontwikkeld moeten worden, komen de renstallen in de knel met het strikte budgetplafond.

Artikel gaat verder onder video

Drie scenario's van de FIA

Om te voorkomen dat de teams financieel in de problemen komen, heeft de FIA volgens het Britse platform The Race drie verschillende scenario's uitgewerkt. De eerste en - volgens Bolscher - meest logische optie is een financiële tegemoetkoming voor de extra ontwikkelingskosten. Op de vraag van presentator Sebastiaan Kissing of dit betekent dat teams simpelweg meer geld mogen uitgeven, reageert Bolscher bevestigend. "Maak zo'n nieuw ding, dat tellen we eenmalig verder niet mee, dus hoef je nergens anders op te bezuinigen", aldus de reporter. Hierdoor zou de ontwikkeling van het nieuwe chassis buiten de reguliere budgetlimieten vallen, wat de druk op de huidige F1-stand en de bijbehorende middelen verlicht.

Optie twee en drie

Wanneer de FIA niet aan het budgetplafond wil tornen, komen de andere twee scenario's in beeld. Een ingrijpende mogelijkheid is het behouden van de huidige tankinhoud, waardoor het chassis niet ingrijpend aangepast hoeft te worden. "Daarbij moet dan wel de totale raceafstand met tien procent verlaagd worden", zo stelt Bolscher. De derde en laatste oplossing richt zich puur op de zaterdag van een Grand Prix-weekend. In dat geval wordt de zogeheten fuel flow uitsluitend tijdens de kwalificatie verhoogd. "Dan komen de auto's in de kwalificatie beter voor de dag, maar dan verandert er op de zondag eigenlijk niks ten opzichte van dit jaar", besluit Bolscher.

Gerelateerd