'Gemengde gevoelens' voor Verstappen na Miami: "Een beetje trademark Max"

Max Verstappen kende een bewogen raceweekend in Miami, waar hij na een opvallende spin en een vroege pitstop als vijfde over de eindstreep kwam. In de wekelijkse podcast GPFans Raceteam blikken presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Brian van Hinthum terug op de race van de viervoudig wereldkampioen.

De Grand Prix van Miami begon dramatisch voor Verstappen, die in de tweede bocht de controle over zijn auto verloor tijdens een gevecht met racewinnaar Kimi Antonelli en Charles Leclerc. De Nederlander maakte een volledige 360-graden spin en wist zijn auto uit de muur te houden, maar viel wel terug naar de negende positie. Presntator Kissing vraagt zich in de podcast af hoe het optreden beoordeeld moet worden: "Gemengd weekend kunnen we dan zeggen, of soort van dit was het maximaal haalbare?". Volgens Van Hinthum is dat lastig in te schatten door de openingsfase: "Dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, want hij had dat moment bij de start met die leipe 360". Kissing noemt het op zijn beurt ongelooflijk dat de actie zonder schade afliep. "Ja, bizar weer", reageert Van Hinthum. "Het is ook wel een beetje trademark Max, zeg maar".

Vroege pitstop pakt niet goed uit

Door de terugval in het veld moest Red Bull de strategie omgooien. Toen de safety car in de zevende ronde de baan op kwam, werd Verstappen direct naar binnen gehaald voor een set harde banden, met het doel om de resterende vijftig ronden uit te rijden. "Daarna kom je natuurlijk al wel meteen in een soort heel lastig parket te zitten in het middenveld", legt Van Hinthum uit. "Nou, komt die call om dan toch al heel vroeg naar binnen te gaan uiteindelijk, wat dan denk ik ook niet de allerbeste beslissing was" Kissing sluit zich daar volledig bij aan en denkt eveneens dat dit niet de juiste keuze was.

Zat meer in

Uiteindelijk bleek de stint op de harde banden te lang, waardoor Verstappen in de slotfase posities verloor en genoegen moest nemen met tien WK-punten. Van Hinthum concludeert dan ook dat er meer in had gezeten als de start beter was verlopen. "Dan hadden ze ook niet deze rigoureuze beslissing genomen qua tactiek", aldus de redacteur. "Maar ja, was dat allemaal niet gebeurd, dan had er misschien nog wel meer in gezeten, want de pace, zeker op de zaterdag, was gewoon uitstekend". Dat de snelheid er op zaterdag zo goed in zat, had de verslaggever naar eigen zeggen persoonlijk niet zien aankomen.

