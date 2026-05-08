close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen blijft kritisch op nieuwe regels na aanpassingen: "Daar moeten we vanaf"

'Gemengde gevoelens' voor Verstappen na Miami: "Een beetje trademark Max"

Verstappen blijft kritisch op nieuwe regels na aanpassingen: &#34;Daar moeten we vanaf&#34; — Foto: © IMAGO

'Gemengde gevoelens' voor Verstappen na Miami: "Een beetje trademark Max"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen kende een bewogen raceweekend in Miami, waar hij na een opvallende spin en een vroege pitstop als vijfde over de eindstreep kwam. In de wekelijkse podcast GPFans Raceteam blikken presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Brian van Hinthum terug op de race van de viervoudig wereldkampioen.

De Grand Prix van Miami begon dramatisch voor Verstappen, die in de tweede bocht de controle over zijn auto verloor tijdens een gevecht met racewinnaar Kimi Antonelli en Charles Leclerc. De Nederlander maakte een volledige 360-graden spin en wist zijn auto uit de muur te houden, maar viel wel terug naar de negende positie. Presntator Kissing vraagt zich in de podcast af hoe het optreden beoordeeld moet worden: "Gemengd weekend kunnen we dan zeggen, of soort van dit was het maximaal haalbare?". Volgens Van Hinthum is dat lastig in te schatten door de openingsfase: "Dat is moeilijk te zeggen natuurlijk, want hij had dat moment bij de start met die leipe 360". Kissing noemt het op zijn beurt ongelooflijk dat de actie zonder schade afliep. "Ja, bizar weer", reageert Van Hinthum. "Het is ook wel een beetje trademark Max, zeg maar".

Vroege pitstop pakt niet goed uit

Door de terugval in het veld moest Red Bull de strategie omgooien. Toen de safety car in de zevende ronde de baan op kwam, werd Verstappen direct naar binnen gehaald voor een set harde banden, met het doel om de resterende vijftig ronden uit te rijden. "Daarna kom je natuurlijk al wel meteen in een soort heel lastig parket te zitten in het middenveld", legt Van Hinthum uit. "Nou, komt die call om dan toch al heel vroeg naar binnen te gaan uiteindelijk, wat dan denk ik ook niet de allerbeste beslissing was" Kissing sluit zich daar volledig bij aan en denkt eveneens dat dit niet de juiste keuze was.

Zat meer in

Uiteindelijk bleek de stint op de harde banden te lang, waardoor Verstappen in de slotfase posities verloor en genoegen moest nemen met tien WK-punten. Van Hinthum concludeert dan ook dat er meer in had gezeten als de start beter was verlopen. "Dan hadden ze ook niet deze rigoureuze beslissing genomen qua tactiek", aldus de redacteur. "Maar ja, was dat allemaal niet gebeurd, dan had er misschien nog wel meer in gezeten, want de pace, zeker op de zaterdag, was gewoon uitstekend". Dat de snelheid er op zaterdag zo goed in zat, had de verslaggever naar eigen zeggen persoonlijk niet zien aankomen.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing GPFans Raceteam

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Montoya lacht om boze Verstappen-fans: "Het kan me niet zoveel schelen"

Montoya lacht om boze Verstappen-fans: "Het kan me niet zoveel schelen"

  • 1 uur geleden
  • 7
Lammers neemt het op voor Hadjar: 'Nu al afschrijven is respectloos'

Lammers neemt het op voor Hadjar: 'Nu al afschrijven is respectloos'

  • 3 uur geleden
  • 3
FIA geeft Verstappen zijn zin met wijziging aan 50/50-verdeling motor voor 2027

FIA geeft Verstappen zijn zin met wijziging aan 50/50-verdeling motor voor 2027

  • Vandaag 16:33
  • 9
Montoya: 'Eergevoel Red Bull staat terugkeer van Horner in de weg'

Montoya: 'Eergevoel Red Bull staat terugkeer van Horner in de weg'

  • Vandaag 15:09
  • 8
Kritiek op negatieve houding Norris: 'Onbegrijpelijk, het was een begrafenisstemming' Podcast

Kritiek op negatieve houding Norris: 'Onbegrijpelijk, het was een begrafenisstemming'

  • Vandaag 16:04
  • 3
Verstappen begrijpt vader Jos inmiddels stuk beter: 'Waarschijnlijk iets spannender als ouder'

Verstappen begrijpt vader Jos inmiddels stuk beter: 'Waarschijnlijk iets spannender als ouder'

  • Vandaag 13:16

Net binnen

20:15
Lando Norris adviseert Declan Rice in titelstrijd: "Wees eerlijk tegen elkaar"
19:30
Montoya lacht om boze Verstappen-fans: "Het kan me niet zoveel schelen"
18:03
Het internet reageert op nieuws motoren in 2027: "Een stap in de goede richting"
17:13
Lammers neemt het op voor Hadjar: 'Nu al afschrijven is respectloos'
16:33
FIA geeft Verstappen zijn zin met wijziging aan 50/50-verdeling motor voor 2027
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Steiner onverbiddelijk over Verstappen: "Echt niet, ik wil het niet eens uitleggen" FORMULE 1

Steiner onverbiddelijk over Verstappen: "Echt niet, ik wil het niet eens uitleggen"

Vandaag 14:02 2
McLaren waarschuwt voor sterk Mercedes in Canada na succes in Miami FORMULE 1

McLaren waarschuwt voor sterk Mercedes in Canada na succes in Miami

Vandaag 12:48
Montoya oppert bizarre theorie: 'Formule 1 zou Verstappen daar mee helpen uit eigen belang' Max Verstappen

Montoya oppert bizarre theorie: 'Formule 1 zou Verstappen daar mee helpen uit eigen belang'

Vandaag 10:55 15
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen Max Verstappen

Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen

Vandaag 10:27 10

GPFans Podcast

'Gemengde gevoelens' voor Verstappen na Miami: "Een beetje trademark Max"

'Gemengde gevoelens' voor Verstappen na Miami: "Een beetje trademark Max"

Max Verstappen
Vr 8 mei
Kritiek op negatieve houding Norris: 'Onbegrijpelijk, het was een begrafenisstemming'

Kritiek op negatieve houding Norris: 'Onbegrijpelijk, het was een begrafenisstemming'

Max Verstappen
Vr 8 mei
'Russell tot snot gereden door Antonelli, hij heeft hem in de broekzak zitten'

'Russell tot snot gereden door Antonelli, hij heeft hem in de broekzak zitten'

Max Verstappen
Do 7 mei
Meer podcast
Ontdek het op Google Play
x