De omstreden reglementen van dit seizoen hebben een hoop stof doen opwaaien met Max Verstappen als voorvechter van veranderingen in de toekomst, waarbij met name de batterij een minder grote rol moet gaan spelen. Met succes: de FIA heeft aangekondigd dat de 50/50-verdeling op de schop gaat en er meer kracht richting de verbrandingsmotor gaat.

De aanpassingen volgen op klachten van coureurs tijdens de eerste races van de huidige jaargang. Onder meer tijdens de recente Grand Prix van Miami liepen teams tegen problemen aan met zogenaamde 'energy starvation' en 'clipping' op de rechte stukken. Dit resulteerde in een jojo-effect bij het inhalen en een gebrek aan controle over de wagens. Om de motoren intuïtiever te maken voor de coureurs en de actie op de baan te verbeteren, is er nu unaniem besloten om in te grijpen.

Artikel gaat verder onder video

Verhouding verschuift naar zestig procent verbrandingsmotor

Vanaf volgend jaar krijgt de verbrandingsmotor (ICE) een nominale toename van ongeveer 50 kilowatt, wat neerkomt op zo'n 68 pk extra. Tegelijkertijd wordt het vermogen van het elektrische systeem (ERS) met diezelfde 50 kilowatt teruggeschroefd van 350 naar ongeveer 300 kilowatt. Hierdoor verschuift de verhouding naar ongeveer zestig procent voor de verbrandingsmotor en veertig procent voor het elektrische gedeelte. Om deze toename in thermisch vermogen te realiseren, heeft de autosportbond tevens officieel bevestigd dat de maximale brandstofdoorstroming wordt verhoogd. Dit leidt tot een hoger brandstofverbruik, wat mogelijk aanpassingen aan het chassis of grotere brandstoftanks vereist.

Teams zijn het eens

Hoewel de betrokken partijen, waaronder fabrikanten als Mercedes, Ferrari, Honda, Audi en Red Bull Powertrains, het in grote lijnen eens zijn, moet het besluit nog formeel worden bekrachtigd. "De definitieve voorstellen die tijdens de vergadering van vandaag zijn gepresenteerd, zijn het resultaat van een reeks overleggen in de afgelopen weken tussen de FIA en meerdere belanghebbenden, met onschatbare inbreng van de F1-coureurs", zo laat de FIA in een verklaring weten. De volgende stap is een formele elektronische stemming door de World Motor Sport Council. "De volgende stap is om deze wijzigingen in de reglementen, zodra ze zijn verfijnd, formeel voor te leggen voor een e-vote door de World Motor Sport Council, zodra de fabrikanten van de krachtbronnen over dit pakket hebben gestemd", aldus het bestuursorgaan.

Gerelateerd