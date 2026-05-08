Lando Norris

Kritiek op negatieve houding Norris: 'Onbegrijpelijk, het was een begrafenisstemming'

Lando Norris — Foto: © IMAGO
Kritiek op negatieve houding Norris: 'Onbegrijpelijk, het was een begrafenisstemming'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Lando Norris slaat de plank volledig mis met zijn negatieve houding na afloop van de Grand Prix van Miami. De Britse coureur kende een uiterst succesvol weekend in de Verenigde Staten, maar klonk na afloop van de hoofdrace allesbehalve tevreden over het behaalde resultaat. In GPFans Raceteamheerst grote onbegrip over de reactie van de McLaren-rijder.

Norris wist eerder in het weekend de sprintrace nog op zijn naam te schrijven en eindigde de hoofdrace op zondag als tweede achter racewinnaar Andrea Kimi Antonelli. Ondanks deze sterke resultaten en de effectieve technische upgrades die McLaren naar het Miami International Autodrome had meegebracht, reageerde de regerend wereldkampioen opvallend teleurgesteld. Hij stelde na afloop van de sessies dat het simpelweg niet had mogen gebeuren dat de overwinning hem in de slotfase ontglipte.

'Begrafenisstemming'

Presentator Sebastiaan Kissing vindt de reactie van Norris ongepast, zeker gezien de sterke vorm waarin het team uit Woking momenteel verkeert. "Het team van McLaren deed goede zaken in Miami, zoals eigenlijk wel verwacht. Norris wint de sprintrace, wordt tweede in de race. Dan vind ik het echt onbegrijpelijk dat je na zo'n race zo enorm negatief bent", aldus de presentator van GPFans. Algemeen Formule 1-expert en redacteur Brian van Hinthum verwijst daarbij specifiek naar de teneur op de boordradio van de coureur en een treffende opmerking van commentator Nelson Valkenburg tijdens de live-uitzending. "Ik zat de Viaplay-uitzending te bekijken en daar zei Nelson Valkenburg ook: nou, lekker opbeurend voor je team zo, die woorden op de boordradio. Daar gaan ze vast een stapje harder van lopen. Dat vond ik wel een goede opmerking, want het was echt een begrafenisstemming bij Norris." Kissing vervolgt: "Ik snap het ook echt niet. Je moet even genieten van dat je tweede bent geworden en genieten van de progressie die het team heeft gemaakt

Frustratie deels te begrijpen

Redacteur Van Hinthum kan zich tot op zekere hoogte wel verplaatsen in de teleurstelling van de coureur, die de leiding in de wedstrijd verloor door een strategische zet van het team van Mercedes. Toch vindt ook hij dat Norris op dit moment het grotere plaatje van het wereldkampioenschap 2026 uit het oog verliest. "Ik denk dat Norris gewoon even de context miste van zijn tweede plek. Ik begrijp het, hij had echt wel kunnen winnen. Dus wat dat betreft snap ik deels wel zijn frustratie", legt Van Hinthum uit. "Maar als je er even beter over nadenkt en het in perspectief plaatst, dan hebben ze echt zieke progressie gemaakt de afgelopen weken", besluit hij.

