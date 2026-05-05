Lando Norris, McLaren, Singapore, 2024

Norris ziet voluit racen 'bestraft' worden in Miami: "Batterij moet de prullenbak in"

Lando Norris, McLaren, Singapore, 2024 — Foto: © IMAGO
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Volgens Lando Norris moet de Formule 1 zo snel mogelijk afscheid nemen van het batterijsysteem in de auto's. De regerend wereldkampioen stelt dat coureurs momenteel te veel worden afgestraft wanneer zij constant op de limiet proberen te rijden, waardoor het racen te veel om tactiek draait. Dat liet de McLaren-coureur weten na afloop van de F1 Grand Prix van Miami.

Norris kende een sterk raceweekend in Florida, waarbij hij de Sprint wist te winnen en in de zondagsrace als tweede over de streep kwam achter winnaar Andrea Kimi Antonelli. Ondanks deze resultaten is hij kritisch op de huidige generatie Formule 1-wagens. Sinds de start van dit seizoen rijdt de koningsklasse met nieuwe motorreglementen, waarbij het vermogen voor de helft afkomstig is uit de verbrandingsmotor en voor de helft uit het elektrische systeem. Dit zorgt ervoor dat energiemanagement tijdens de races een veel grotere rol is gaan spelen, en door super clipping verliezen de auto's op de rechte stukken een boel snelheid. Voor Miami waren er wel een boel wijzigingen doorgevoerd om de negatieve effecten van de nieuwe power units flink te verminderen.

Gemakkelijk verstrikt in verkeerde aanpak

Gevraagd naar hoe het racen op de baan aanvoelde, reageerde Norris gemengd. "Het was nog steeds prima. Ik heb eerlijk gezegd nog steeds genoten van het racen", begon hij bij de persconferentie. Volgens hem draait het momenteel vooral om het minimaliseren van fouten en het kiezen van de juiste momenten om aan te vallen. "Het was zwaar. Je moet nog steeds tactisch zijn met hoe je de batterij gebruikt. Je kunt heel gemakkelijk verstrikt raken in een verkeerde aanpak, en ik werd daar lelijk door verrast", aldus Norris.

Norris ziet zichzelf gestraft worden door huidige power units

De eerdergenoemde wijzigingen zijn volgens de huidige nummer vier in het kampioenschap weliswaar een kleine stap in de goede richting, maar het niveau is lang niet waar de Formule 1 zou moeten zijn. Norris ergert zich vooral aan het feit dat voluit racen wordt ontmoedigd door de techniek. "Als je overal voluit gaat en probeert te pushen zoals in voorgaande jaren, word je daar nog steeds gewoon voor gestraft. Je kunt nog steeds niet overal vol gas gaan. Het gaat er niet om dat je overal zo vroeg mogelijk op het gas gaat. Je zou nooit gestraft moeten worden voor dat soort dingen, en dat word je nog steeds wel", stelt hij kritisch.

De oplossing voor dit probleem is volgens de Brit dan ook simpel. Hij gelooft niet dat het huidige hybrideconcept nog te redden of te repareren valt met kleine aanpassingen. "Eerlijk gezegd denk ik niet echt dat je dat kunt oplossen. De batterij moet gewoon de prullenbak in. Dus hopelijk is dat over een paar jaar het geval", besluit Norris stellig.

