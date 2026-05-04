Max Verstappen

Italiaanse media lovend over Verstappen: "De grootste variabele van allemaal, is Max"

Max Verstappen — Foto: © GPFans
Italiaanse media lovend over Verstappen: "De grootste variabele van allemaal, is Max"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.

Hoewel Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Miami naast het podium greep, zijn de Italiaanse sportmedia lovend over de verrichtingen van de viervoudig wereldkampioen. In de laars van Europa raakt men niet uitgepraat over de coureur van Red Bull Racing, die door de pers wordt bestempeld als de absolute sleutelfiguur binnen de huidige krachtsverhoudingen. 

Op het Miami International Autodrome zocht Verstappen vanaf de startstreep tot aan de finishvlag de absolute limiet op om het maximale resultaat uit zijn RB22 te persen. De roze sportkrant La Gazzetta dello Sport zag ondanks het uitblijven van eremetaal een herboren formatie uit Milton Keynes, die de pauze in april uitstekend heeft benut om de auto verder te verfijnen."De Nederlander neemt zeker niet mee naar huis waar hij op had gehoopt, gezien zijn startpositie en de agressie die hij op de baan toonde in zijn poging om terrein goed te maken tot aan de geblokte vlag", zo analyseert de krant."Niettemin is de vooruitgang die Red Bull Racing heeft geboekt tijdens de lange pauze in april duidelijk zichtbaar".

Italiaanse media waarschuwen voor de Verstappen-factor

Terwijl Red Bull de weg omhoog weer lijkt te hebben ingezet, klopt de concurrentie eveneens hard op de deur. Vooral Mercedes, McLaren en Ferrari zitten op het vinkentouw. Het tijdschrift Autosprint deelt een duidelijke waarschuwing uit aan de rest van het veld en stelt dat de factor Verstappen de grootste zorg blijft voor de concurrentie. Het medium benadrukt dat de concurrentie de Limburger nooit mag uitvlakken, zelfs niet als het materiaal even niet meewerkt.

"McLaren komt aan met de wind in de zeilen en het gevoel iets speciaals te hebben gevonden", schrijft Autosprint over de huidige vorm van de rivalen."Mercedes is de onbekende factor die alles op zijn kop kan zetten, terwijl Ferrari – solide maar nog onvolledig – op zoek is naar die stap voorwaarts die hen transformeert van een vaste podiumgast naar een echte bedreiging voor de overwinning". Toch is het de regerend wereldkampioen die de Italianen de meeste vrees inboezemt.

"Maar pas op dat je de grootste variabele van allemaal niet vergeet: Max Verstappen", vervolgt het Italiaanse medium."Zelfs als ze niet perfect lijken, vinden ze altijd een manier om er te staan. En als je ze ook maar een klein kiertje geeft, zetten ze dat om in dominantie". Deze lofzang komt op een moment dat Verstappen momenteel de zevende plaats bezet in het kampioenschap met 26 punten, achter WK-leider Andrea Kimi Antonelli. De boodschap vanuit Italië is echter helder: wie Verstappen afschrijft, doet dat volledig op eigen risico.

