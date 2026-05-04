Kelly Piquet

Kelly Piquet geniet van weekend in Miami: "Hier voor mijn nummer één"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen is zondag in een chaotische Grand Prix van Miami als vijfde geëindigd, waarna hij vlak voor middernacht nog een tijdstraf van vijf seconden kreeg. De viervoudig wereldkampioen kende een moeizame race waarin hij ver terugviel, maar kon buiten de baan rekenen op massale steun van zijn familie en vriendin Kelly Piquet. 

De wedstrijd in Florida verliep allerminst vlekkeloos voor de Nederlander. Verstappen mocht de race vanaf de tweede startplek aanvangen, maar verremde zich in de openingsronde en spinde een bocht later, waardoor hij ver wegzakte in het veld. Toen zijn teamgenoot Isack Hadjar na enkele ronden crashte en een safety car veroorzaakte, was Verstappen de eerste coureur die de pitstraat opzocht voor verse harde banden. Door deze strategische zet kwam hij halverwege de race aan de leiding te liggen toen de concurrentie naar binnen ging voor een pitstop. Uiteindelijk bleek zijn tempo niet voldoende en werd hij gepasseerd door racewinnaar Kimi Antonelli, Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri en George Russell.

Familie Verstappen massaal aanwezig

Buiten de baan kende Verstappen een beter weekend, waar hij massaal werd gesteund door zijn naasten. Naast zijn moeder Sophie Kumpen waren ook zijn zus Victoria en haar zoontjes Lio en Luka afgereisd naar Miami. Ook zijn vriendin Kelly Piquet, met wie hij een dochter deelt, was van de partij om de coureur aan te moedigen. Via Instagram deelt zij foto's vanuit de pitbox van Red Bull. Daarbij plaatste zij een duidelijke boodschap voor de coureur: "Ik ben hier voor mijn nummer 1".

Italiaanse media lovend over Verstappen: "De grootste variabele van allemaal, is Max"

  • Vandaag 12:09
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards

  • Gisteren 23:52
FIA trekt conclusie na touché Russell en Verstappen in slotfase GP Miami

  • Gisteren 23:25
Stewards zien mogelijke overtreding Verstappen in GP Miami en lassen onderzoek in

  • Gisteren 19:58
Sainz woedend op Verstappen in GP Miami: "Hij denkt dat hij mag doen wat hij maar wil!"

  • Gisteren 19:39
Verstappen reageert met knipoog op 360-spin: "Ik kan altijd nog gaan rallyrijden!"

