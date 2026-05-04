Beelden van een - zo lijkt het - geëmotioneerde Charles Leclerc na afloop van de Grand Prix van Miami gaan momenteel viraal op sociale media. De coureur van Ferrari kende een uiterst frustrerende race en leek na afloop in zijn cockpit in tranen uit te barsten. Op de beelden is te zien hoe de Monegask zijn ogen afveegt met zijn racehandschoen.

De emoties bij de coureur komen niet uit de lucht vallen, want het raceweekend in Florida liep uit op een flinke teleurstelling. Leclerc was in de slotfase van de wedstrijd in een hevig gevecht verwikkeld om een podiumplaats, maar verloor in de laatste ronde de controle over zijn SF-26 door een spin. Hierbij liep hij schade op aan de stuurinrichting linksvoor. Omdat hij na deze stuurfout meerdere keren zonder geldige reden de baan had verlaten, grepen de stewards in met een tijdstraf van twintig seconden. Hierdoor viel hij van de zesde plaats terug naar de achtste positie in de definitieve uitslag, achter teamgenoot Lewis Hamilton en Franco Colapinto.

Leclerc neemt verantwoordelijkheid

Na afloop van de race stak de coureur de hand in eigen boezem en ontkende hij dat de nieuwe 'Macarena'-achtervleugel een rol speelde bij zijn spin. In gesprek met Sky Sports F1 legde hij uit dat hij Oscar Piastri tactisch voorbij had gelaten, om hem vervolgens met DRS en de 'Overtake mode' weer aan te kunnen vallen. Bij het ingaan van de eerste bocht ging het echter mis. Leclerc noemde zijn eigen fout "onacceptabel", en stelde dat hij een sterke race "in de prullenbak" had gegooid. Hij bood direct zijn excuses aan het team en de fans aan.

Sneue beelden

Door de tegenvallende uitslag verliest Leclerc kostbare punten in de strijd om de wereldtitel. De Ferrari-coureur, die eerder dit seizoen nog wel op het podium stond in Australië en Japan, staat momenteel derde in het kampioenschap met 59 punten. Op de beelden - die hier te zien zijn - lijkt het erop dat de Monegask, waarschijnlijk door de stevig opgelopen frustraties, de emoties niet meer de baas is vlak na afloop van de race in Miami.

