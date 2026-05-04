Dit is de volledige nieuwe uitslag van de Grand Prix van Miami na uitgedeelde straffen
Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Miami op zijn naam geschreven. De Mercedes-coureur bleef het McLaren-duo Lando Norris en Oscar Piastri voor in de definitieve uitslag van de race over 57 ronden. De officiële eindstand liet even op zich wachten door tijdstraffen voor onder anderen Max Verstappen en Charles Leclerc, maar de uitslag is na alle controles inmiddels definitief vastgesteld.
Antonelli kwam na ruim anderhalf uur racen als eerste over de streep en mocht 25 WK-punten bijschrijven. Norris eindigde op iets meer dan drie seconden achterstand als tweede en reed bovendien de snelste raceronde, die hij in de 35e ronde noteerde. Voor de Brit was het een uiterst succesvol weekend in Florida, nadat hij eerder al de sprintrace wist te winnen. Zijn teamgenoot Piastri, die in de sprintrace nog als tweede eindigde, completeerde het podium op ruim 27 seconden van de winnaar. George Russell zorgde met een vierde plaats voor een goed resultaat voor het team van Mercedes.
Verstappen blijft vijfde.
Voor Verstappen eindigde de race op de vijfde positie. De coureur van Red Bull Racing kreeg van de wedstrijdleiding lang na de wedstrijd nog een tijdstraf van vijf seconden opgelegd. Uit het officiële document van de stewards bleek dat de Nederlander werd bestraft voor het overschrijden van de witte lijn bij het uitrijden van de pitstraat. Ondanks deze straf behoudt hij zijn vijfde plek en de bijbehorende tien punten, waarmee hij nét voor Ferrari-coureur Lewis Hamilton bleef.
Zware straf voor Leclerc
Dat Verstappen vijfde blijft, had alles te maken met een pittige straf voor Leclerc. Waar Hamilton nog als zesde werd geklasseerd, kent zijn teamgenoot Leclerc een aanzienlijk zwaardere terugval door de ingreep van de wedstrijdleiding. De Monegask, die eerder dit weekend nog als derde eindigde in de sprintrace, kreeg een straf van twintig seconden aan zijn broek. Dit was een omgezette drive-through penalty omdat hij de baan meerdere keren zonder aanwijsbare reden had verlaten. Door deze forse tijdstraf valt Leclerc terug naar de achtste plaats in de eindrangschikking, vlak achter Alpine-coureur Franco Colapinto die dus knap als zevende eindigt. Verder blijft de uitslag in Miami ongewijzigd.
