Piastri ziet McLaren stappen maken na podium in Miami: "Ik ben enthousiast over de toekomst"
Volgens McLaren-coureur Oscar Piastri heeft zijn team tijdens de Grand Prix van Miami een duidelijke stap voorwaarts gezet. De Australiër kende een lastige kwalificatie, maar wist zich in de slotfase van de race knap naar voren te vechten om een podiumplaats veilig te stellen. Dat vertelt hij na afloop van het raceweekend tijdens het officiële persmoment.
De race in Florida werd uiteindelijk gewonnen door Andrea Kimi Antonelli in de Mercedes, gevolgd door Lando Norris en Piastri. Voor Piastri betekent dit zijn tweede podiumfinish op rij, nadat hij eerder ook al als tweede over de streep kwam in Japan. Hiermee herstelt de coureur zich van een wisselvallige seizoensstart, waarin hij kampte met mechanische pech in Australië en China. Momenteel bezet hij de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 43 punten.
Rommelige kwalificatie
Ondanks het sterke eindresultaat verliep de aanloop naar de race in Miami allesbehalve soepel voor McLaren. Piastri erkent dat het team flink moest knokken om competitief te blijven. "Het was absoluut niet het meest eenvoudige weekend. Ik denk dat de kwalificatie gisteren voor ons allebei een beetje rommelig was, maar de snelheid leek vandaag weer meer bemoedigend", aldus de Australiër. Hij benadrukt dat het circuit uitdagend was onder de gegeven omstandigheden.
"Ik moest een paar inhaalacties maken. Het einde van de race was natuurlijk een vrij late inhaalslag, maar het is hier gewoon heel lastig, vooral onder deze omstandigheden. Dus dank aan het team. Het is duidelijk dat we qua prestaties weer een stap dichterbij zijn gekomen, dus het is mooi om te zien", voegt hij daaraan toe.
Blik op Canada
De focus van McLaren verschuift nu naar de volgende Grand Prix in Canada, die later deze maand op de planning staat. Het team uit Woking bezet momenteel de derde plaats in het constructeurskampioenschap, achter koploper Mercedes en Ferrari. Met de recente prestaties lijkt het gat naar de top echter langzaam te dichten.
Piastri kijkt dan ook met vertrouwen uit naar het raceweekend in Montreal, waar voor het eerst een sprintrace wordt verreden. "Ik denk dat we dit weekend hebben laten zien dat als we de baanpositie hebben, we goed kunnen aanhaken", legt hij uit. De McLaren-coureur hoopt deze stijgende lijn vast te kunnen houden. "We zaten er in Japan al dichtbij, maar we hebben absoluut een stap voorwaarts gezet en hopelijk kunnen we in Canada weer een volgende stap zetten. Ik ben enthousiast over de toekomst", besluit Piastri.
