Kimi Antonelli heeft zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Miami opgedragen aan Alex Zanardi. De negentienjarige Mercedes-coureur stelt dat Zanardi - net als hij afkomstig uit Bologna - een goede vriend van de familie was en ziet hem als een groot rolmodel.

De race in Miami werd gekenmerkt door dreigend onweer, waardoor de start met drie uur werd vervroegd. Vanaf poleposition kende Antonelli een lastige openingsfase waarin hij kortstondig terugviel naar de derde plaats, maar uiteindelijk wist hij de leiding weer over te nemen en de overwinning veilig te stellen. Daarmee boekte hij zijn derde opeenvolgende zege van het seizoen.

Inspiratiebron

Na afloop van de race stond Antonelli uitgebreid stil bij het overlijden van Zanardi. "Ik denk dat deze race, deze overwinning, voor Alex is", vertelt de Italiaan. "Hij was een goede vriend van de familie, dus het was vreselijk om te horen dat hij is overleden. Vandaag wilde ik echt voor hem winnen, omdat hij als persoon zo'n enorme inspiratie is na alles wat hij in zijn leven heeft meegemaakt", aldus Antonelli. Daarmee doelt de coureur op het zware auto-ongeluk dat Zanardi in het verleden meemaakte en de manier waarop hij daarna zijn leven weer oppakte. "Hoe hij na die crash in de auto is teruggekomen, was ongelooflijk", vervolgt de Mercedes-rijder.

Rolmodel

"Hoe hij in staat was om door te gaan, een nieuw leven op te bouwen en nog steeds succesvol te zijn. Voor mij was hij echt een rolmodel als persoon, iemand die nooit opgeeft. Het nieuws was heel verdrietig en ja, de zege van vandaag is voor hem", besluit Antonelli. Met de emotionele overwinning in Miami heeft Antonelli direct geschiedenis geschreven in de Formule 1. De coureur, die het stoeltje van Lewis Hamilton overnam, is de eerste rijder in de historie van de sport die zijn eerste drie polepositions direct wist om te zetten in overwinningen. Eerder dit seizoen was hij ook al de sterkste in China en Japan. Door deze indrukwekkende reeks gaat Antonelli momenteel aan de leiding in het wereldkampioenschap met honderd punten, waarmee hij een voorsprong van twintig punten heeft op zijn teamgenoot George Russell.

