Antonelli draagt historische zege in Miami op aan overleden Alex Zanardi
Antonelli draagt historische zege in Miami op aan overleden Alex Zanardi
Kimi Antonelli heeft zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Miami opgedragen aan Alex Zanardi. De negentienjarige Mercedes-coureur stelt dat Zanardi - net als hij afkomstig uit Bologna - een goede vriend van de familie was en ziet hem als een groot rolmodel.
De race in Miami werd gekenmerkt door dreigend onweer, waardoor de start met drie uur werd vervroegd. Vanaf poleposition kende Antonelli een lastige openingsfase waarin hij kortstondig terugviel naar de derde plaats, maar uiteindelijk wist hij de leiding weer over te nemen en de overwinning veilig te stellen. Daarmee boekte hij zijn derde opeenvolgende zege van het seizoen.
Inspiratiebron
Na afloop van de race stond Antonelli uitgebreid stil bij het overlijden van Zanardi. "Ik denk dat deze race, deze overwinning, voor Alex is", vertelt de Italiaan. "Hij was een goede vriend van de familie, dus het was vreselijk om te horen dat hij is overleden. Vandaag wilde ik echt voor hem winnen, omdat hij als persoon zo'n enorme inspiratie is na alles wat hij in zijn leven heeft meegemaakt", aldus Antonelli. Daarmee doelt de coureur op het zware auto-ongeluk dat Zanardi in het verleden meemaakte en de manier waarop hij daarna zijn leven weer oppakte. "Hoe hij na die crash in de auto is teruggekomen, was ongelooflijk", vervolgt de Mercedes-rijder.
Rolmodel
"Hoe hij in staat was om door te gaan, een nieuw leven op te bouwen en nog steeds succesvol te zijn. Voor mij was hij echt een rolmodel als persoon, iemand die nooit opgeeft. Het nieuws was heel verdrietig en ja, de zege van vandaag is voor hem", besluit Antonelli. Met de emotionele overwinning in Miami heeft Antonelli direct geschiedenis geschreven in de Formule 1. De coureur, die het stoeltje van Lewis Hamilton overnam, is de eerste rijder in de historie van de sport die zijn eerste drie polepositions direct wist om te zetten in overwinningen. Eerder dit seizoen was hij ook al de sterkste in China en Japan. Door deze indrukwekkende reeks gaat Antonelli momenteel aan de leiding in het wereldkampioenschap met honderd punten, waarmee hij een voorsprong van twintig punten heeft op zijn teamgenoot George Russell.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Antonelli wijst naar fout Verstappen na derde F1-zege op rij: "Daar had ik geluk mee"
- Gisteren 20:48
- 10
Russell haalt hard uit naar Verstappen in Miami, Max wijst naar fout van Red Bull | GPFans Recap
- Vandaag 00:06
- 5
McLaren-coureurs en Antonelli nog steeds kritisch op 2026-reglementen: 'Behoorlijk bizar, batterij moet weg'
- 1 uur geleden
- 2
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren
Verstappen wordt na afloop van Grand Prix Miami tóch bestraft door FIA-stewards
Stewards delen forse straf uit na onderzoek van incidenten Leclerc en Russell in Miami
FIA trekt conclusie na touché Russell en Verstappen in slotfase GP Miami
Net binnen
Verstappen reageert met knipoog op 360-spin: "Ik kan altijd nog gaan rallyrijden!"
- 29 minuten geleden
McLaren-coureurs en Antonelli nog steeds kritisch op 2026-reglementen: 'Behoorlijk bizar, batterij moet weg'
- 1 uur geleden
- 2
Franco Colapinto moet vluchten voor menigte fans in Miami
- 1 uur geleden
Mercedes en Red Bull steunen plannen FIA en F1 voor terugkeer V8-motoren
- 2 uur geleden
- 3
Hamilton gefrustreerd en steekt middelvinger op na schade: "Reed daardoor in niemandsland"
- 2 uur geleden
- 2
Norris moppert: 'Ben teleurgesteld, dát had simpelweg niet mogen gebeuren'
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
- 30 april
Kelly Piquet onthult geboortedatum Lily Verstappen: dochter Max viert eerste verjaardag
- 25 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei
Commentatoren geven Verstappen nieuwe bijnaam na "onmogelijke" Nürburgring-actie
- 24 april
Verstappen weigerde deze coureur als nieuwe Red Bull-teammaat: "Ze hebben ruzie gehad"
- 24 april