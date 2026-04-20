FIA kondigt wijzigingen aan: dit verandert er vanaf de Grand Prix van Miami

De Formule 1-teams en de FIA hebben elkaar de hand geschud en er is een akkoord bereikt om het reglement aan te passen, naar aanleiding van de klachten van de afgelopen maanden. De FIA heeft inmiddels ook onthuld waar het precies aan gaat sleutelen.

Vanaf de race in Miami gaat de maximaal toegestane herlaadcapaciteit van 8 MJ naar 7 MJ. Het moet ervoor zorgen dat 'overmatig energie terugwinnen' wordt verminderd en volgas racen wordt gestimuleerd. De wijziging zou volgens de FIA ervoor zorgen dat er nog maximaal 2 tot 4 seconden superclipping plaatsvindt. Ook wordt het piekvermogen van de superclip verhoogd van 250 kW naar 350 kW. Hierdoor wordt de oplaadtijd verkort en hoeven de coureurs minder energiebeheer toe te passen, wat niet alleen geldt tijdens de kwalificatie, maar ook tijdens de races.

Boostknop

In Suzuka was het snelheidsverschil tussen Oliver Bearman en Franco Colapinto dermate groot dat de Engelsman moest uitwijken en in de bandenstapels terechtkwam. Dit kwam onder andere door het gebruik van de boostknop. Ook hier heeft de FIA het een en ander gewijzigd. Het maximale extra vermogen dat via de knop kan worden behaald, wordt beperkt tot 150 kW. Daarnaast blijft de MGU-K in belangrijke acceleratiezones op maximaal 350 kW, maar wordt deze op andere delen van de baan teruggebracht naar 250 kW. Het idee hierachter is om grote snelheidsverschillen te voorkomen.

Racestarts

De FIA heeft ook gekeken naar auto’s die stilvallen nadat de startlichten doven. Tijdens de openingsrace in Australië wist Colapinto Liam Lawson ternauwernood te ontwijken, toen de Nieuw-Zeelander zijn Racing Bulls niet van zijn plek kreeg. “Er is een nieuw systeem voor ‘lage vermogensdetectie bij de start’ ontwikkeld, dat auto’s met abnormaal lage acceleratie kort na het loslaten van de koppeling kan identificeren. In zulke gevallen wordt automatisch MGU-K-inzet geactiveerd om een minimumacceleratie te garanderen en risico’s bij de start te beperken, zonder sportief voordeel te geven”, zo licht de FIA toe over de specifieke aanpassing.

