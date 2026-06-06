De vlag hangt uit en dat betekent dat de sessie erop zit! Antonelli is de snelste en Leclerc en Hamilton staan daarachter. Max Verstappen moet het doen met P5 en geeft bijna een volle seconde toe op de klassementsleider. Bedankt voor het volgen van dit liveblog. Om 16:00 uur zijn we er weer, maar dan met de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco.