close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton, Max Verstappen, generic, FP1, Monaco, 2026

LIVE (gesloten) | VT3 Grand Prix Monaco: Sessie is weer hervat na code rood

Lewis Hamilton, Max Verstappen, generic, FP1, Monaco, 2026 — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | VT3 Grand Prix Monaco: Sessie is weer hervat na code rood

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Na de eerste en tweede vrije training staat om 12:30 uur de derde en tevens laatste sessie op het programma. De Ferrari’s zijn al het hele weekend snel en verrassend genoeg zit Max Verstappen daar niet ver achter. Zal dat ook straks nog zo zijn? We zien het tijdens de derde en tevens laatste vrije training.

LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Monaco

Sorteer op:

19m geleden

13:31

VT3

De vlag hangt uit en dat betekent dat de sessie erop zit! Antonelli is de snelste en Leclerc en Hamilton staan daarachter. Max Verstappen moet het doen met P5 en geeft bijna een volle seconde toe op de klassementsleider. Bedankt voor het volgen van dit liveblog. Om 16:00 uur zijn we er weer, maar dan met de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco.

21m geleden

13:29

VT3

Leclerc mist nog de temperatuur in de remmen. “De remmen zijn verschrikkelijk, echt verschrikkelijk,” zo klinkt het.

23m geleden

13:27

Groen licht

Met nog iets meer dan drie minuten te gaan wordt de baan weer vrijgegeven.

24m geleden

13:25

Hervatting

Om 13:26 uur wordt de sessie hervat. Ook de beelden van Bearman zijn uitgekomen.

25m geleden

13:24

VT3

Het is nog altijd wachten op een indicatietijd van de FIA over wanneer de sessie wordt herstart. Er staan momenteel 6 minuten op de klok, die maar blijft aftellen.

30m geleden

13:19

Bearman

Bearman verklaart op de radio dat de wagen aan het bottomen was. Dat houdt in dat er onbalans in de Haas was gekomen door het stuiteren en de jongeling steekt de hand in eigen boezem. Hopelijk valt de schade mee en kan Bearman straks ‘gewoon’ starten in de kwalificatie.

32m geleden

13:18

Bearman

De herhaling laat zien dat het niet per se een fout van Bearman was. Zo moest de Haas-coureur om Russell heen, die aan de binnenkant van de bocht ‘Casino’ reed en daar de controle over de wagen verloor.

34m geleden

13:16

Code rood

Oliver Bearman heeft zijn Haas kwijtgeraakt in bocht drie en de achtervleugel hangt op half zeven. De Engelsman zorgt voor een code rood, want de wagen moet van de baan worden gehaald.

35m geleden

13:15

VT3

Verstappen verbetert zijn tijd naar een 1:13.662 en springt daarmee naar P5. Toch blijft de Nederlander in sector twee erg veel tijd verliezen op Antonelli. Afgelopen ronde was hij in die sector alleen al bijna zes tienden te langzaam.

37m geleden

13:12

VT3

Hadjar is ondertussen naar P5 gesprongen met een 1:13.877. Verstappen staat er een plekje achter, maar is (nog) niet bezig met zijn kwalificatierun.

38m geleden

13:11

VT3

Antonelli blijft maar sneller gaan en zet nu een 1:12.720 op het bord! Daarmee is hij zes tienden sneller dan Leclerc op P2, die ook zojuist over de streep is gekomen, maar last heeft van verkeer en dus zijn tijd niet kan verbeteren.

41m geleden

13:09

VT3

Russell is ook aan het stampen. De Engelsman staat op P3 en zoekt de grenzen van de baan op en kust de vangrails.

42m geleden

13:08

VT3

Megamomentje voor Liam Lawson! De Nieuw-Zeelander deed een ‘Hadjar-tje’ en schreef zijn wagen af in het ‘zwembad’. Gelukkig kwam het niet zover. “Dat was heel close,” zo vertelt Lawson over de boardradio.

45m geleden

13:05

VT3

Ook Albon heeft even een momentje. De Brits-Thai is rechtdoor geschoten bij Saint Devote, maar zet zijn Williams in de achteruit en kan zijn stint weer vervolgen.

46m geleden

13:04

VT3

Verstappen weet zich te verbeteren met zijn tijd, maar het levert geen positieverbetering op. Met een 1:13.909 is hij bijna acht tienden langzamer dan Antonelli en staat hij op P5.

Gerelateerd

Grand Prix van Monaco Circuit de Monaco

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Olav Mol hekelt omstandigheden in Monaco: 'Er valt daar niet te werken'

Olav Mol hekelt omstandigheden in Monaco: 'Er valt daar niet te werken'

  • 3 uur geleden
  • 7
VIDEO | FIA bestraft McLaren voor stukje tape, Verstappen zet Red Bull in de wachtkamer | GPFans News Video

VIDEO | FIA bestraft McLaren voor stukje tape, Verstappen zet Red Bull in de wachtkamer | GPFans News

  • 1 uur geleden
Hoe laat begint de cruciale kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco?

Hoe laat begint de cruciale kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco?

  • Vandaag 08:02
FIA buigt zich over te laat komen Norris en Leclerc en deelt geldstraf uit

FIA buigt zich over te laat komen Norris en Leclerc en deelt geldstraf uit

  • Gisteren 12:56
  • 7
Grand Prix van Monaco gratis te zien voor Nederlandse F1-fans

Grand Prix van Monaco gratis te zien voor Nederlandse F1-fans

  • 3 juni 2026 15:22
  • 7
Antonelli het snelst in derde vrije training Monaco, Verstappen gehinderd door rode vlag

Antonelli het snelst in derde vrije training Monaco, Verstappen gehinderd door rode vlag

  • 20 minuten geleden

Net binnen

13:29
Antonelli het snelst in derde vrije training Monaco, Verstappen gehinderd door rode vlag
12:58
Audi positioneert zichzelf als het vierde Formule 1-team op de grid
12:30
Hadjar verbouwereerd na crash in Monaco: "Geen idee..."
12:15
Van verkrachting verdachte coureur Mawson vrijgesproken door rechtbank
11:55
Video
VIDEO | FIA bestraft McLaren voor stukje tape, Verstappen zet Red Bull in de wachtkamer | GPFans News
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Antonelli het snelst in derde vrije training Monaco, Verstappen gehinderd door rode vlag Samenvatting VT3

Antonelli het snelst in derde vrije training Monaco, Verstappen gehinderd door rode vlag

20 minuten geleden
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris enorme boete in monaco

Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris

Gisteren 20:31 3
Verstappen looft balans na vrije trainingen in Monaco: "Ben erg blij met de auto" max positief over rb22

Verstappen looft balans na vrije trainingen in Monaco: "Ben erg blij met de auto"

Gisteren 19:26 2
FIA sluit onderzoeken af en velt oordeel over Russell, Leclerc en Lindblad VT1 Monaco

FIA sluit onderzoeken af en velt oordeel over Russell, Leclerc en Lindblad

Gisteren 16:40
Ontdek het op Google Play
x