LIVE (gesloten) | VT3 Grand Prix Monaco: Sessie is weer hervat na code rood
LIVE (gesloten) | VT3 Grand Prix Monaco: Sessie is weer hervat na code rood
Na de eerste en tweede vrije training staat om 12:30 uur de derde en tevens laatste sessie op het programma. De Ferrari’s zijn al het hele weekend snel en verrassend genoeg zit Max Verstappen daar niet ver achter. Zal dat ook straks nog zo zijn? We zien het tijdens de derde en tevens laatste vrije training.
LIVE | Derde vrije training Grand Prix van Monaco
VT3
De vlag hangt uit en dat betekent dat de sessie erop zit! Antonelli is de snelste en Leclerc en Hamilton staan daarachter. Max Verstappen moet het doen met P5 en geeft bijna een volle seconde toe op de klassementsleider. Bedankt voor het volgen van dit liveblog. Om 16:00 uur zijn we er weer, maar dan met de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco.
VT3
Leclerc mist nog de temperatuur in de remmen. “De remmen zijn verschrikkelijk, echt verschrikkelijk,” zo klinkt het.
Groen licht
Met nog iets meer dan drie minuten te gaan wordt de baan weer vrijgegeven.
Hervatting
Om 13:26 uur wordt de sessie hervat. Ook de beelden van Bearman zijn uitgekomen.
VT3
Het is nog altijd wachten op een indicatietijd van de FIA over wanneer de sessie wordt herstart. Er staan momenteel 6 minuten op de klok, die maar blijft aftellen.
Bearman
Bearman verklaart op de radio dat de wagen aan het bottomen was. Dat houdt in dat er onbalans in de Haas was gekomen door het stuiteren en de jongeling steekt de hand in eigen boezem. Hopelijk valt de schade mee en kan Bearman straks ‘gewoon’ starten in de kwalificatie.
Bearman
De herhaling laat zien dat het niet per se een fout van Bearman was. Zo moest de Haas-coureur om Russell heen, die aan de binnenkant van de bocht ‘Casino’ reed en daar de controle over de wagen verloor.
Code rood
Oliver Bearman heeft zijn Haas kwijtgeraakt in bocht drie en de achtervleugel hangt op half zeven. De Engelsman zorgt voor een code rood, want de wagen moet van de baan worden gehaald.
VT3
Verstappen verbetert zijn tijd naar een 1:13.662 en springt daarmee naar P5. Toch blijft de Nederlander in sector twee erg veel tijd verliezen op Antonelli. Afgelopen ronde was hij in die sector alleen al bijna zes tienden te langzaam.
VT3
Hadjar is ondertussen naar P5 gesprongen met een 1:13.877. Verstappen staat er een plekje achter, maar is (nog) niet bezig met zijn kwalificatierun.
VT3
Antonelli blijft maar sneller gaan en zet nu een 1:12.720 op het bord! Daarmee is hij zes tienden sneller dan Leclerc op P2, die ook zojuist over de streep is gekomen, maar last heeft van verkeer en dus zijn tijd niet kan verbeteren.
VT3
Russell is ook aan het stampen. De Engelsman staat op P3 en zoekt de grenzen van de baan op en kust de vangrails.
VT3
Megamomentje voor Liam Lawson! De Nieuw-Zeelander deed een ‘Hadjar-tje’ en schreef zijn wagen af in het ‘zwembad’. Gelukkig kwam het niet zover. “Dat was heel close,” zo vertelt Lawson over de boardradio.
VT3
Ook Albon heeft even een momentje. De Brits-Thai is rechtdoor geschoten bij Saint Devote, maar zet zijn Williams in de achteruit en kan zijn stint weer vervolgen.
VT3
Verstappen weet zich te verbeteren met zijn tijd, maar het levert geen positieverbetering op. Met een 1:13.909 is hij bijna acht tienden langzamer dan Antonelli en staat hij op P5.
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