De Australische autocoureur Joey Mawson is door een Zwitserse rechtbank vrijgesproken van aanranding. De dertigjarige coureur werd ervan beschuldigd een verpleegster van Michael Schumacher te hebben misbruikt na een feest in de villa van de familie. De rechter oordeelde echter dat er onvoldoende bewijs is om hem te veroordelen.

De zaak draaide om een incident dat plaatsvond na afloop van een bijeenkomst in de woning in Zwitserland. De vrouw, die hielp bij de verzorging van de Formule 1-legende, verklaarde dat zij tot twee keer toe was aangerand terwijl zij buiten westen was. Mawson, een voormalig boezemvriend van Mick Schumacher, heeft de aantijgingen altijd ontkend en hield vol dat er sprake was van wederzijdse instemming. Tijdens de rechtszaak gaf de Australiër aan dat hij tot in de vroege uurtjes in de kamer van de vrouw was gebleven, zodat ander personeel niet achter hun intieme moment zou komen. Wel gaf hij op de zitting toe dat hij zich door overmatig alcoholgebruik delen van de avond niet meer kon herinneren.

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Verpleegster verlaat rechtszaal in tranen

Na het aanhoren van het vonnis verliet de verpleegster huilend de rechtszaal. In een verklaring liet zij weten zwaar teleurgesteld te zijn in de gang van zaken. "Ik voel me vreselijk", zo citeert Mirror de dame. "Eerst werd ik aangevallen, toen werd ik ontslagen en nu heeft de rechtbank eigenlijk gezegd dat ik een leugenaar ben. Ik ben door een hel gegaan." Aan de andere kant reageerde de advocaat van de coureur, Luc Vaney, verheugd op de vrijspraak. "Het is een rechtvaardig vonnis; hij kan nu eindelijk plannen maken voor de toekomst nu zijn naam is gezuiverd", aldus de raadsman.

Verpleegster verlaat rechtszaal in tranen

Tijdens de zitting probeerde de rechtbank de bewuste avond te reconstrueren, waarbij beide partijen met een andere lezing kwamen. Uit de rechtbankstukken bleek dat Mawson aan het einde van het feest aan het poolen was met twee andere personeelsleden van de familie Schumacher. De verpleegster voegde zich na haar dienst bij het gezelschap en nuttigde enkele drankjes, waarna zij zich onwel begon te voelen en op de grond in slaap viel. "Het was mijn zesde opeenvolgende werkdag. Ik had geen tijd gehad om te eten en was moe", verklaarde zij daarover in de rechtbank. Collega's brachten haar vervolgens naar een nabijgelegen slaapkamer, waar zij zonder haar uit te kleden in bed werd gelegd. Volgens de aanklacht zou de dertiger daarna de kamer zijn binnengegaan en zich aan haar hebben vergrepen, wat de rechter uiteindelijk dus onbewezen achtte.

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