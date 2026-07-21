Sergio Pérez stelt dat hij tijdens zijn jaren bij Red Bull Racing een cruciale les heeft geleerd van Max Verstappen. Volgens de Mexicaan beschikt de Nederlander over het unieke vermogen om een team in de juiste richting te sturen, een eigenschap die Pérez nu zelf probeert toe te passen in zijn nieuwe omgeving. Dat vertelt de coureur in de High Performance-podcast.

Na een moeizaam slot bij de Oostenrijkse renstal in 2024 en een jaar afwezigheid in de sport, is de ervaren rijder dit seizoen teruggekeerd op de grid bij het gloednieuwe Cadillac F1 Team. De Amerikaanse formatie, die momenteel met Ferrari-motoren rijdt, leunt in deze opbouwfase sterk op de expertise van de Mexicaan. Hoewel hij het op de baan momenteel lastig heeft en nog geen WK-punten wist te verzamelen, probeert hij achter de schermen zijn stempel te drukken op de technische ontwikkeling van de wagen.

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Pérez put inspiratie uit werkwijze Verstappen

Het opbouwen van een volledig nieuw team in de koningsklasse is een flinke uitdaging, maar de oud-coureur van onder meer Sauber en Racing Point put daarbij veel inspiratie uit de werkwijze van zijn voormalige teamgenoot. "Max stuurde het team echt een bepaalde richting op. Hij gaf aan welke kant we op moesten. Niet veel coureurs kunnen dat", aldus de huidige teamgenoot van Valtteri Bottas.

Technische communicatie van doorslaggevend belang

Naast de pure snelheid op het circuit roemt de kersverse coureur van Cadillac vooral de technische communicatie van de Red Bull-rijder. Volgens Pérez wist Verstappen bijna altijd het maximale uit de auto te halen, zelfs als het materiaal niet optimaal was. "Hij kon heel precies uitleggen waar we tekortkwamen en hoe we die achterstand konden wegwerken. Dat is iets heel bijzonders wat ik heb geleerd tijdens die vergaderingen met Adrian Newey, Christian Horner en Pierre Waché", legt de Mexicaan uit.

De dynamiek binnen die technische vergaderingen heeft een blijvende indruk achtergelaten op de routinier. "Door te zien hoe zij daarmee omgingen in de periode waarin we de sport domineerden, terwijl we naar mijn mening niet eens altijd over het meest competitieve pakket beschikten, werd duidelijk hoeveel werk er achter de schermen werd verzet", besluit de huidige nummer eenentwintig van het kampioenschap. Inmiddels ziet de realiteit bij Red Bull er overigens heel anders uit: Horner en Newey hebben de formatie verlaten, terwijl Waché momenteel onder zware druk staat vanwege de tegenvallende prestaties van de huidige wagen.

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