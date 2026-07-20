Bottas zorgde er per ongeluk voor dat Antonelli Leclerc kon verslaan: "Kimi mag me trakteren"
Bottas zorgde er per ongeluk voor dat Antonelli Leclerc kon verslaan: "Kimi mag me trakteren"Maak ons je Google-favoriet
Valtteri Bottas heeft met verbazing gereageerd op de onbedoelde sleutelrol die hij speelde tijdens de ontknoping van de F1 Grand Prix van België. De Cadillac-coureur hield Charles Leclerc kortstondig op, waardoor racewinnaar Andrea Kimi Antonelli de leiding kon heroveren. Bottas had zelf aanvankelijk niet door dat zijn actie de doorslag gaf in het gevecht om de overwinning.
Het momentje vond plaats in ronde 33 van 44 op het Circuit de Spa-Francorchamps. Leclerc en Antonelli, die toen iets minder dan een seconde van elkaar verwijderd waren, naderden Bottas die op een ronde gezet zou worden. De Ferrari-coureur liep in op de Fin bij Stavelot en Courbe Paul Frère, een gedeelte van het circuit waar het voor achterblijvers lastig is om van de ideale racelijn af te wijken. Tegen de tijd dat de routinier aan de kant ging, had Antonelli de aansluiting gevonden. De WK-leider profiteerde vervolgens van een slipstream achter de Cadillac richting Blanchimont, waardoor hij bij het ingaan van de volgende ronde binnen een halve seconde van Leclerc zat en hem op weg naar Les Combes kon passeren.
Trakteren op een etentje
Omdat Bottas aan het einde van diezelfde ronde de pitstraat opzocht, kreeg hij niets mee van de inhaalactie. Pas na afloop werd hij geconfronteerd met de gevolgen van zijn positie op de baan. "Ze kwamen zo snel dichterbij, dus het overviel me echt. Ik weet het niet, maakte het een verschil? Werd [Leclerc] daarna ingehaald?", vroeg hij zich hardop af tegenover onder andere GPFans. Toen de Cadillac-coureur te horen kreeg dat dit inderdaad het geval was, reageerde hij gevat. "Kimi mag me dan op een etentje trakteren", grapte Bottas. Een straf voor het negeren van blauwe vlaggen bleef uit. Hoewel het hinderen van de leiders normaal gesproken tot een onderzoek van de stewards leidt, reageerde hij binnen de toegestane marges op de waarschuwingen.
Betrouwbaarheid en bandenslijtage nekken Cadillac
Voor Bottas zelf was de race in de Ardennen opnieuw een bevestiging van de tekortkomingen van de nieuwe Amerikaanse renstal. "Ik denk dat een dag als vandaag de problemen die we nog steeds hebben, echt benadrukt", legde de teamgenoot van Sergio Pérez uit. "Het is nog steeds een stukje betrouwbaarheid, maar ook onze bandenslijtage is behoorlijk groot. Hier komt dat denk ik door de snelle bochten. We missen gewoon de downforce in de snelle gedeeltes, en daardoor glijden we en vernielen we de banden."
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