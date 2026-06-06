Teambaas Mattia Binotto is naar eigen zeggen zeer tevreden over de ontwikkeling die zijn Formule 1-team doormaakt. Volgens de Italiaan is de formatie qua chassis zelfs al het vierde team op de grid.

Audi debuteert dit seizoen als fabrieksteam in de Formule 1, nadat de jarenlange transitie vanuit Sauber eind vorig jaar werd gecompleteerd. Na vijf races staat de Duitse formatie met twee punten op de negende plaats in het constructeurskampioenschap. Nieuwkomer Cadillac en Aston Martin sluiten de lijst af, beiden met nul punten. Ondanks het magere puntenaantal is Binotto zeer te spreken over de groei en ontwikkeling die Audi momenteel doormaakt.

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⁣Audi, het vierde team qua chassis

"Ik ben bijzonder tevreden over het chassis", klinkt het in de podcast Beyond The Grid. "De data en de feedback van de coureurs bevestigen dat de correlatie tussen de simulator, de windtunnel en de prestaties op het circuit goed verloopt. Het komt goed overeen met wat er op de baan gebeurt. Op technisch vlak is dat een enorme stap vooruit. De auto is ook erg sterk in de snelle en middensnelle bochten. Uit onze analyses blijkt dat we qua chassis het vierde team zijn." Daarmee lijkt Binotto Audi achter Mercedes, McLaren en Ferrari te plaatsen, en dus voor Red Bull Racing.

⁣Krachtbron, de zwakke plek

De Italiaan vervolgt: "Voor een organisatie die voortkomt uit Sauber is dat een ontzettend goed resultaat en een bewijs dat de ontwikkeling op technisch, organisatorisch en aerodynamisch vlak werkt. In vergelijking met de topteams ligt onze grootste achterstand bij de krachtbron. Zowel de performance als de betrouwbaarheid moet beter. Dat is een verschil dat je niet zomaar wegwerkt, omdat motorontwikkeling veel langere trajecten kent dan aerodynamische updates. Dit jaar draait voor ons om competitief worden als team, niet om specifieke posities of puntenaantallen.

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