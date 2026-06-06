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Lando Norris, McLaren, Canada, 2026

VIDEO | FIA bestraft McLaren voor stukje tape, Verstappen zet Red Bull in de wachtkamer | GPFans News

VIDEO | FIA bestraft McLaren voor stukje tape, Verstappen zet Red Bull in de wachtkamer | GPFans News

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

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