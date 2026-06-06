VIDEO | FIA bestraft McLaren voor stukje tape, Verstappen zet Red Bull in de wachtkamer | GPFans News
VIDEO | FIA bestraft McLaren voor stukje tape, Verstappen zet Red Bull in de wachtkamer | GPFans News
McLaren gaat op de bon voor een stukje tape op de wagen van Lando Norris in Monaco en hoewel Red Bull Racing snel duidelijkheid wil hebben van Max Verstappen, wil de Nederlander juist rustig afwachten.
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