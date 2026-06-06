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Isack Hadjar looks on from the Bahrain paddock

Hadjar verbouwereerd na crash in Monaco: "Geen idee..."

Isack Hadjar looks on from the Bahrain paddock — Foto: © IMAGO

Hadjar verbouwereerd na crash in Monaco: "Geen idee..."

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Red Bull Racing-coureur Isack Hadjar is verrast door de manier waarop hij vrijdag de controle over zijn wagen verloor tijdens de eerste vrije training in Monaco. De teamgenoot van Max Verstappen stelt dat hij zich voorafgaand aan het incident juist erg comfortabel voelde in de auto, maar baalt enorm van de opgelopen schade.

Het incident vond gisteren plaats op het Circuit de Monaco, waar dit weekend de zesde ronde van het wereldkampioenschap wordt verreden. Met nog ongeveer 24 minuten op de klok in de eerste oefensessie brak de achterkant van zijn wagen plotseling uit bij het uitkomen van de Swimming Pool-chicane. De bolide met startnummer 6 klapte in de barrières, waarbij onder meer het linker achterwiel afbrak. Hadjar bleef ongedeerd, maar de schade aan de RB22 was aanzienlijk.

Verrast door incident

"Ik voelde me vanochtend behoorlijk zelfverzekerd, ik had een heel goed gevoel met de auto", aldus Hadjar bij Canal+ over de aanloop naar zijn klapper. De manier waarop hij de controle verloor, is voor hem dan ook een raadsel. "De manier waarop ik hem kwijtraakte, eerlijk gezegd weet ik niet wie hem ooit op die manier is kwijtgeraakt in deze bocht. Daarom ben ik een beetje verrast en baal ik enorm voor de auto". Direct na de crash liet de Frans-Algerijnse coureur over de boordradio al weten dat hij niet begreep waarom de wagen zo plotseling uitbrak.

Snel herstel door monteurs

Ondanks de flinke schade aan de ophanging en de voorvleugel, slaagden de monteurs van Red Bull erin om de auto tijdig te repareren voor de tweede vrije training later op de vrijdagmiddag. Hierdoor kon de coureur, die momenteel de twaalfde plaats in het kampioenschap bezet, toch nog waardevolle kilometers maken. "De jongens hebben fantastisch werk geleverd door het te repareren en me nog een paar ronden te laten rijden in de tweede vrije training", prijst hij zijn team. Toch is hij er nog niet helemaal gerust op voor het vervolg van het raceweekend in de straten van Monte Carlo. "Ik heb behoorlijk wat gereden en uiteindelijk wist ik weer iets te vinden. Maar ik ben zeker nog wel een stukje verwijderd van de limiet."

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