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Monaco

Audi verschijnt plotseling met andere livery in Monaco | F1 Shorts

Monaco — Foto: © IMAGO
46 reacties

Audi verschijnt plotseling met andere livery in Monaco | F1 Shorts

Al het korte en spraakmakende Formule 1-nieuws, gebundeld op één plek.

Redactie

Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

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