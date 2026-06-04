Audi verschijnt plotseling met andere livery in Monaco | F1 Shorts
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Audi verschijnt plotseling met andere livery in Monaco | F1 Shorts
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Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
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