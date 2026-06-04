Verstappen positief over acties FIA: 'Ze zijn veel opener geweest'
Verstappen positief over acties FIA: 'Ze zijn veel opener geweest'
Max Verstappen kijkt vol vertrouwen uit naar de nieuwe motorreglementen die in het Formule 1-seizoen van 2027 hun intrede doen. De viervoudig wereldkampioen laat de definitieve besluitvorming rondom de veelbesproken 60/40-vermogensverdeling met een gerust hart over aan de FIA, zo vertelt hij in Monaco.
"Ik denk dat die discussies nog steeds gaande zijn, dus het hangt nu niet van mij af. Maar weet je, ik geloof en vertrouw er volledig op dat ze aan de kant van de FIA de juiste keuze zullen maken voor de autosport en de F1 in het algemeen in de toekomst, dus ik laat dat aan hen over", aldus de Nederlander. De uitspraken van de Red Bull Racing-coureur volgen op een principeakkoord dat de F1 Commission onlangs bereikte in Londen. Hierbij is besloten om de eerdere 50/50-verdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor los te laten. In plaats daarvan wordt voor volgend jaar ingezet op een verhouding van zestig procent thermisch vermogen en veertig procent elektrisch vermogen. Deze koerswijziging volgt op aanhoudende kritiek over het overmatig sparen van batterij-energie, wat de kwaliteit van het racen in de beginfase van dit jaar negatief zou hebben beïnvloed.
Openheid bij de FIA
Hoewel Verstappen de huidige reglementen eerder nog bestempelde als 'anti-racing', is hij inmiddels positief over de wijze waarop de autosportbond de coureurs bij de nieuwe plannen betrekt. De FIA gaf onlangs al aan dat de input van de rijders van grote waarde is geweest bij het vormgeven van de aanpassingen. De viervoudig wereldkampioen herkent zich in die lezing. "Ik denk dat ik alles al heb gezegd wat ik wilde zeggen en tegelijkertijd is het dit jaar al heel goed geweest dat we bij de discussies betrokken waren, en ze zijn veel opener geweest. Het was geweldig om echte vergaderingen met ze te hebben", vertelt hij over de samenwerking.
Had voorkomen kunnen worden
Onder de nieuwe regels zal de verbrandingsmotor volgend jaar circa 450 kilowatt aan vermogen leveren, terwijl de bijdrage van de elektromotor wordt teruggebracht naar 300 kilowatt. Hoewel de Limburger tevreden is met de oplossingen voor de toekomst, deelt hij ook een kleine sneer uit naar de gang van zaken rondom de huidige generatie auto's. "Ik denk dat dat precies is wat we in de toekomst ook moeten doen. Dus ik denk dat dit voorkomen had kunnen worden. Maar ja, ik denk dat er dit jaar positieve stappen zijn gezet voor de toekomst", besluit de coureur van de Oostenrijkse renstal.
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