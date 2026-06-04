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Lando Norris, Max Verstappen, Monaco, 2025, generic

VIDEO: Hoort Monaco nog thuis in de F1? ‘Hopen op natte kwalificatie’ l GPFans Raceteam

2 reacties

VIDEO: Hoort Monaco nog thuis in de F1? ‘Hopen op natte kwalificatie’ l GPFans Raceteam

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en redacteur Brian van Hinthum.

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