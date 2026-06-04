Adrian Newey keert dit weekend tijdens de Grand Prix van Monaco terug in de Formule 1-paddock. De technisch partner van Aston Martin was sinds de seizoensopener in Australië afwezig, maar zal zich in de straten van Monte Carlo weer bij zijn worstelende renstal voegen.

De 67-jarige topontwerper ontbrak de afgelopen maanden bij de races. Volgens de Britse krant Daily Mail kampte hij met gezondheidsproblemen en zou hij zelfs in het ziekenhuis hebben gelegen met een longontsteking. Aston Martin wilde deze geruchten destijds niet bevestigen of ontkennen. "We geven geen commentaar op persoonlijke zaken met betrekking tot onze teamleden", zo luidde de officiële reactie van het team. In aanloop naar het raceweekend in het vorstendom bracht Mike Krack, de chief trackside officer van de renstal, echter goed nieuws. "Ik denk dat we hem dit weekend zullen zien", aldus Krack. "Dat is goed, want hij heeft hier veel ervaring. Vele raceoverwinningen hier, dus ik denk dat er zeker de nodige adviezen zijn die we kunnen krijgen en die ons vooruit zullen helpen", voegde de ingenieur daaraan toe.

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Geruchten over komst Wheatley

De terugkeer van de Brit komt op een moment dat het flink rommelt rondom de leiding van de formatie uit Silverstone. Sinds het plotselinge vertrek van Jonathan Wheatley bij Audi, circuleren er hardnekkige geruchten dat de voormalig sportief directeur van Red Bull Racing de rol van teambaas bij Aston Martin zal overnemen. Dit zou Newey moeten ontlasten, zodat hij zich volledig op het technische ontwerp van de auto kan richten. Teameigenaar Lawrence Stroll benadrukte in maart echter nog dat de huidige structuur een bewuste keuze is. "We doen de dingen hier anders, en hoewel we momenteel niet de traditionele rol van teambaas hanteren die je elders ziet, is dat met opzet", verklaarde de Canadees destijds.

Dramatische seizoensstart

Ondertussen vallen de sportieve prestaties zwaar tegen. Aston Martin, dat dit seizoen met Honda als nieuwe motorleverancier rijdt, staat na vijf races stijf onderaan in het constructeurskampioenschap met nul punten. Zowel de krachtbron als het chassis komen flink tekort. Tijdens de vorige race in Canada moest Fernando Alonso bovendien opgeven vanwege aanhoudende pijn door een probleem met zijn stoeltje. "We besloten de pijn te stoppen", vertelde de Spanjaard na zijn uitvalbeurt. Ondanks de aanhoudende malaise ziet Krack wel enige operationele vooruitgang. "Ik denk dat we van ver zijn gekomen, maar de prestaties zijn niet waar ze zouden moeten zijn", concludeerde hij.

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