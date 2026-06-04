Volgens analist Naomi Schiff en journalist Will Buxton is de discussie over de amusementswaarde van de Grand Prix van Monaco actueler dan ooit. In de aanloop naar het raceweekend in het prinsdom stellen zij dat de historische race inmiddels vooral een eentonige optocht is. Daarmee geven zij Max Verstappen gelijk, die zich in het verleden al zeer kritisch uitliet over het gebrek aan actie op het krappe stratencircuit. Dat laten zij weten in de podcast Up To Speed.

De Formule 1 strijkt dit weekend neer aan de Côte d'Azur voor de traditionele race, die ditmaal is verschoven naar de eerste week van juni. Hoewel het evenement nog altijd synoniem staat voor glitter en glamour, groeit de kritiek op het gebrek aan inhaalacties op de baan. "Dit is misschien licht controversieel, maar ik heb het gevoel dat Vegas probeert om Monaco te kopiëren met de glitter en glamour, maar dan op een meer Amerikaanse manier", opent Schiff de discussie, waarop Buxton aangeeft dat hij dat punt wel ziet.

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Meningen verdeeld over optocht

Schiff merkt op dat de houding van de fans ten opzichte van de race aan het veranderen is. "Vroeger keek iedereen uit naar de Grand Prix van Monaco, maar ik heb het gevoel dat de meningen nu verdeeld zijn. Je hebt veel mensen die zeggen dat het om de kleinste marges gaat en bewijst wie de beste rijder is. Als je één foutje maakt, is het voorbij. De andere kant zegt: inhalen is onmogelijk, het is alleen een optocht. Hoe kan je het een Formule 1-race noemen als je niet eens kan inhalen?", vraagt de analist zich af. Zij sluit zich dan ook grotendeels aan bij de kritische groep, al erkent ze dat de geschiedenis de race op de kalender houdt. Buxton treedt haar daarin bij en noemt het geen geweldige race.

"Het is een saaie race", bevestigt Schiff. "Het is een heel eentonige race", voegt de Britse journalist daaraan toe. Daarmee echoot het duo de woorden van de viervoudig wereldkampioen. De 28-jarige Limburger reed in de editie van 2024 de gehele wedstrijd op de zesde plaats rond en was destijds onverbiddelijk over de boordradio. "Dit is zo saai. Ik had een kussen moeten meenemen", oordeelde de coureur van Red Bull Racing toen.

Opwindende kwalificatie

Toch is er een aspect van het weekend dat wel op lof kan rekenen van de twee kenners. Zowel Schiff als Buxton is het erover eens dat de zaterdagsessie de beste kwalificatie van het jaar is. Buxton benadrukt dat de kleinste misrekening in de smalle straten direct wordt afgestraft. "Een minieme fout betekent niet dat je de polepositie verliest, het betekent dat je in de barrières ligt. Als je iets te veel over de limiet gaat in een bocht, is je ophanging eraan. Er is weinig op de Formule 1-kalender zo opwindend als dat ene uurtje kwalificatie", aldus de journalist.

Hij stelt bovendien dat het racen zelf historisch gezien nooit spectaculair is geweest, maar dat het evenement op een voetstuk staat vanwege de vereiste finesse en de prestige. Alleen onvoorspelbare weersomstandigheden kunnen volgens hem het tij keren. "Als Moeder Natuur meewerkt, kan het een briljante race zijn". Voor dit weekend wordt er echter geen regen verwacht.

Kansloze missie voor Red Bull?

Voor Verstappen lijkt een overwinning dit weekend ver weg, zeker gezien de moeizame seizoensstart van de Oostenrijkse renstal. De regerend wereldkampioen bezet momenteel de zevende plaats in het klassement en wist in de meest recente race in Canada slechts als derde te eindigen. Dat gebrek aan vorm weerspiegelt zich in een recente peiling op Instagram, waarvan Schiff de resultaten deelt.

Ferrari kreeg daarin de grootste kans op de zege toegedicht, wat samenvalt met de status van Charles Leclerc als favoriet en zijn recente contractverlenging bij het team uit Maranello. "Op de vierde plaats komt Red Bull, met zes procent. Ze geven Max Verstappen zes procent!", roept Schiff vol ongeloof. Ze nuanceert direct dat de vraagstelling in de poll specifiek over de teams ging. "Kijk, het gaat over de teams, zo hebben we het omschreven", besluit de analist.

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