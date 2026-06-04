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Max Verstappen

Verstappen vreest voor zwakke punten Red Bull in Monaco: 'Daar zijn we niet goed in'

Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Verstappen vreest voor zwakke punten Red Bull in Monaco: 'Daar zijn we niet goed in'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen houdt zijn hart vast voor de aankomende Grand Prix van Monaco. De viervoudig wereldkampioen stelt dat de huidige wagen van Red Bull Racing weliswaar redelijk presteert in langzame bochten, maar zwaar tekortschiet op het gebied van hobbels en kerbstones. 

De iconische stratenrace staat voor aankomend weekend op de kalender, nadat het evenement om logistieke redenen is verplaatst naar juni. De Nederlander reist af naar de dwergstaat met zijn eerste podiumfinish van het seizoen op zak, behaald tijdens de recente race in Canada. Desondanks kent de renstal een moeizaam jaar met de nieuwe Red Bull Ford-krachtbron. De formatie bezet momenteel de vierde plaats bij de constructeurs, terwijl de kopman niet verder komt dan de zevende plek in het rijderskampioenschap met 43 punten.

Hobbels en kerbs

Het hobbelige stratencircuit belooft een zware test te worden voor de RB22, die door een verplichte stijve afstelling en overgewicht gewelddadig stuitert over oneffenheden. "Ik weet niet hoe de auto morgen zal aanvoelen", erkent Verstappen. "Monaco kan voor verrassingen zorgen, maar realistisch gezien is de auto oké op lage snelheid, maar hier moet je goed zijn op de hobbels en de kerbs en dat zijn we niet", aldus de teamgenoot van Isack Hadjar op de persconferentie in Monaco.

Zoektocht naar grip en comfort

Tijdens het voorgaande raceweekend in Montréal kwamen de zwakke plekken van het chassis al pijnlijk aan het licht. De Red Bull-rijder verlangt dan ook naar verbeteringen op alle fronten. "We willen meer grip, meer vermogen, dat de banden in een beter werkvenster functioneren - je wilt overal beter zijn", legt hij uit. "In Montreal kwamen we tekort op het rechte stuk en in de bochten, het rijden over de hobbels, we waren niet de besten", blikt de Nederlander terug. Omdat inhalen in de smalle straten van Monte Carlo nagenoeg onmogelijk is, zal de zaterdag cruciaal blijken voor een goed resultaat. Verstappen weet dat alles moet samenvallen tijdens de tijdtraining. "We zullen zien. De kwalificatie is het hoogtepunt van het weekend, en daar moet je presteren", sluit de Limburger af.

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