Volgens Ben Hodgkinson, technisch directeur van Red Bull Ford Powertrains, is de eerste behaalde podiumplaats van de nieuwe eigen krachtbron een absolute mijlpaal voor de renstal. De Brit stelt dat de motorafdeling ontzettend trots mag zijn op wat er in korte tijd is neergezet, ondanks dat de formatie als nieuwkomer nog flink wat terrein moet goedmaken op de gevestigde orde.

Eind mei bezorgde Max Verstappen de kersverse motorfabrikant de eerste podiumplaats door als derde te eindigen tijdens de Grand Prix van Canada. Dat succes volgde op een moeizame seizoensstart, waarin de nieuwe DM01-krachtbron in onder meer Australië en China nog kampte met betrouwbaarheidsproblemen. Inmiddels bezet Red Bull Racing de vierde plaats in het constructeurskampioenschap met 57 punten, waarmee de achterstand op koploper Mercedes aanzienlijk is.

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Trots op snelle stappen

Hodgkinson benadrukt dat het opboksen tegen ervaren concurrenten geen gemakkelijke opgave is. "In de Formule 1 draait alles om winnen, maar deze eerste podiumplaats, aangedreven door onze eigen krachtbron, is absoluut iets om te vieren als erkenning voor de omvang van wat er in zo'n korte tijd is bereikt", aldus de technisch directeur. Hij wijst erop dat het motorproject in Milton Keynes het opneemt tegen giganten uit de auto-industrie. "Red Bull Ford Powertrains is een nieuwkomer die de strijd aangaat met enkele van de grootste namen in de auto-industrie en de autosport. Dat we vooraan het veld de confrontatie met hen aangaan, is iets waar het hele team trots op mag zijn", voegt hij daaraan toe.

Hoewel het project, waarbij Ford technische ondersteuning biedt op het gebied van onder meer batterijtechnologie en controlesoftware, zijn vruchten begint af te werpen, blijft de ingenieur realistisch. Het gat naar fabrieksteams zoals Mercedes en Ferrari is momenteel nog groot. "Er is nog een lange weg te gaan en we weten dat het gat naar de koplopers groot is, maar we leren snel, bouwen capaciteit op en pushen op de juiste gebieden", stelt Hodgkinson.

Red Bull mikt op eerste overwinning

Met de aanstaande Grand Prix van Monaco in het vooruitzicht hoopt de renstal de stijgende lijn door te trekken. Het nieuwe reglementaire tijdperk heeft de sport opgeschud en in totaal zes officiële motorfabrikanten naar de grid getrokken. Hodgkinson kijkt vol vertrouwen naar het vervolg van het seizoen. "We zijn enthousiast over de komende races, waarin we deze progressie voortzetten en jagen op onze eerste overwinning in dit nieuwe tijdperk van de Formule 1, waarin nieuwe teams en fabrikanten ervoor hebben gekozen om te concurreren en zich binnen de sport te ontwikkelen", besluit de Brit.

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