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Max Verstappen

Verstappen over harde woorden aan Red Bull: "Ik probeer iedereen scherp te houden"

Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Verstappen over harde woorden aan Red Bull: "Ik probeer iedereen scherp te houden"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen heeft tekst en uitleg gegeven over de felle kritiek die hij uitte aan het adres van Red Bull Racing na de teleurstellende zaterdag in Canada. De Nederlander voelde zich op dat moment niet gehoord door zijn team en stelt dat zijn uitbarsting nodig was om iedereen binnen de formatie scherp te houden.

Tijdens het raceweekend in Montreal, dat eind mei werd verreden, liet de coureur zijn onvrede blijken over de gang van zaken binnen de renstal. Hoewel hij de race op het Circuit Gilles Villeneuve uiteindelijk als derde afsloot achter winnaar Kimi Antonelli en Lewis Hamilton, verliep de kwalificatie niet naar wens. "Ik heb geen idee wat er aan de hand was. Zo vreemd allemaal. Hoe meer ik reed, hoe langzamer ik ging op de rechte stuk. Dan haalde ik rondetijd op in de bochten, maar verloor ik meer dan ik won op de rechte stukken. Ik heb het een paar keer gevraagd, maar ik kreeg niks. Geen feedback. Ik heb maar gewoon mijn rondjes gereden. Dat was niet al te best. Uiteindelijk maakt het allemaal niks uit. Ze zullen het zelf ook wel niet weten. Ik heb geen idee, het is allemaal een beetje raar", zo zei hij onder meer.

Gebrek aan vooruitgang

De felle reactie van de Red Bull-coureur kwam niet uit de lucht vallen. Volgens Verstappen liepen de frustraties op omdat gemaakte afspraken niet tot de gewenste resultaten leidden. "Nou, hier hebben we het intern al een hele tijd over", begint hij zijn uitleg bij De Telegraaf. "We kijken samen altijd naar hoe we vooruitgang kunnen boeken. Het was wel duidelijk dat dit nu niet het geval was. Hopelijk is dat een les voor de komende wedstrijden, dat we dan wel de juiste kant opgaan", aldus de Nederlander.

Iedereen scherp houden

Hoewel de samenwerking met het team doorgaans goed verloopt, vond Verstappen dat hij na de kwalificatiesessie in Canada een grens moest trekken. Toch benadrukt hij dat zijn kritiek vooral constructief bedoeld is. "Ik probeer gewoon altijd iedereen scherp te houden", verklaart de coureur over zijn werkwijze. "En ja, dan ben ik niet blij, omdat het niet lekker liep in die kwalificatie. Dat is mijn mening. Over het algemeen wordt er echt wel goed geluisterd naar wat ik te zeggen heb, maar dit was wel zo’n momentje dat ik even duidelijk moest zijn", zo besluit Verstappen.

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