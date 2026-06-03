Verstappen stipt grote meerwaarde van GT3-uitstapjes aan: "Soms wil je terug naar de basis"
Verstappen stipt grote meerwaarde van GT3-uitstapjes aan: "Soms wil je terug naar de basis"
Dat Max Verstappen graag buiten de Formule 1 racet, hebben we de afgelopen maand op de Nürburgring kunnen zien. De Nederlander zit daarnaast ook vaak in de simulator en onthult in gesprek met Toni Cowan-Brown dat het soms ook fijn is om weg te zijn van de complexe Formule 1-wagens en juist terug te gaan naar de basis.
Voor Verstappen is de Formule 1 al sinds 2015 een feit. De Nederlander debuteerde als zeventienjarige coureur en is met vier titels achter zijn naam één van de grote namen van de sport. Toch heeft hij ook de ambitie om andere races te rijden. De 24 uur van Le Mans wordt vaak genoemd en ook de 24-uursraces op de Nordschleife werden vorige maand nog verreden.
Terug naar de basis
De Nederlander onthult dat Formule 1 natuurlijk de pinnacle van de autosport blijft, maar dat hij het soms ook fijn vindt om terug naar de basis te gaan: “F1 is het hoogste haalbare qua competitie en kennis. Soms wil je terug naar de basis, die je in de Formule 1 een beetje vergeet. Dat kan ook goed zijn. Voor mij is het besturen van verschillende wagens iets dat je een ander perspectief geeft op de baan en op verschillende technieken die nodig zijn.”
Nieuwe technieken
Door de uitstapjes leert hij zichzelf ook nieuwe technieken aan: “De auto’s hebben minder downforce, dus soms is het remmen veel belangrijker, of hoe je bijvoorbeeld de banden opwarmt. Er zijn veel kleine details die veranderen, maar dat maakt je als coureur ook meer allround, en dat kan nooit kwaad als je weer in een F1-wagen stapt.”
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