Antonelli na vier zeges op rij klaar voor gevecht: 'Hard racen, maar wel slim'
Antonelli na vier zeges op rij klaar voor gevecht: 'Hard racen, maar wel slim'
Mercedes-coureur Kimi Antonelli weigert zich rijk te rekenen in de strijd om de wereldtitel, ondanks een indrukwekkende zegereeks. De negentienjarige Italiaan reist met een riante voorsprong af naar het raceweekend in Monaco, maar benadrukt dat hij vooral met beide benen op de grond wil blijven. Dat vertelt de coureur in aanloop naar de stratenrace in het prinsdom.
Antonelli verkeert momenteel in bloedvorm en wist de afgelopen vier races in China, Japan, Miami en Canada op zijn naam te schrijven. Hiermee heeft hij een gat van 43 punten geslagen naar zijn teamgenoot George Russell, die in Montreal uitviel terwijl de twee streden om de leiding in de wedstrijd. Tijdens de mediadag in Monte Carlo blikt de kampioenschapsleider vooruit op de naderende krachtmeting in de smalle straten, waar de nieuwe generatie wagens met actieve aerodynamica voor het eerst echt op de proef wordt gesteld.
Explosie van succes
Ondanks zijn luxepositie wil het toptalent van Mercedes nog niet aan de eindzege denken. "Ik denk niet aan het kampioenschap of iets dergelijks. Ik denk er gewoon aan om zoveel mogelijk van het rijden te genieten, mijn best te doen, te verbeteren, de lat hoger te leggen, en we zien wel waar we eindigen", zo citeert Formula 1 Antonelli. Volgens de jonge coureur is het cruciaal om niet te gaan zweven na zijn recente successen. "Wanneer je zo'n explosie van succes hebt, is het heel belangrijk om jezelf eraan te herinneren om met beide benen op de grond te blijven. Het is heel makkelijk om te gaan vliegen en het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen", aldus de Italiaan, die daarbij de steun van zijn familie en het team prijst.
'Hard maar slim'
In Canada vocht de ex-karter nog felle duels uit met teamgenoot Russell, en hij is niet van plan om die aanvallende rijstijl in Monaco overboord te gooien. "Ik ben niet het type dat terugdeinst. Wanneer ik een kans krijg, ga ik ervoor", stelt de coureur duidelijk. Toch beseft hij dat hij zijn agressie soms beter moet doseren. "Er zullen momenten zijn waarop ik waarschijnlijk wat meer moet nadenken over hoe ik race, en waarschijnlijk zal ik soms genoegen moeten nemen met de positie die ik heb, maar op dit moment ga ik er gewoon voor. Ik wil nog steeds hard racen, maar slim", legt hij uit.
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