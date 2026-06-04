Ben Sulayem maakt werk van terugkeer V8-motor: 'Het moet weer luidruchtig worden'
Ben Sulayem maakt werk van terugkeer V8-motor: 'Het moet weer luidruchtig worden'
Mohammed Ben Sulayem vindt dat de Formule 1 uiterlijk in 2031 moet afstappen van de huidige complexe motorreglementen en moet terugkeren naar een atmosferische V8-motor. Volgens de FIA-president heeft de koningsklasse van de autosport behoefte aan een krachtbron die de sport lichter, eenvoudiger en aantrekkelijker maakt voor fans, zo benadrukt hij op social media.
Hoewel de Formule 1 momenteel nog in het eerste seizoen van de nieuwe V6-turbohybride regels zit, kijkt de internationale autosportbond al vooruit naar de volgende motorcyclus. Ben Sulayem ziet een overstap het liefst al in 2030 gebeuren, maar 2031 wordt genoemd als uiterste deadline. “Ik ben toegewijd aan het terugbrengen van V8-motoren naar de Formule 1”, laat hij resoluut weten.
Duurzame brandstoffen als sleutel
De terugkeer naar V8-motoren hangt samen met de wens om het gewicht en de kosten van de auto’s te verlagen, zonder de milieudoelstellingen uit het oog te verliezen. Sinds dit jaar rijdt de Formule 1 al op 100 procent duurzame brandstoffen, waardoor een atmosferische motor volgens de FIA ook binnen de duurzaamheidsplannen zou passen richting klimaatneutraliteit in 2030. “V8-motoren zijn lichter, eenvoudiger en goedkoper, terwijl duurzame brandstoffen ervoor zorgen dat ze binnen onze milieuambities blijven,” aldus Ben Sulayem.
Daarnaast speelt de beleving van fans een belangrijke rol in de plannen van de FIA en Formula One Management. De huidige power units, waarbij het vermogen deels uit de verbrandingsmotor en deels uit elektrische systemen komt, maken de auto’s zwaarder en complexer. “Het belangrijkste is dat het unieke, diepe geluid terugkomt dat fans wereldwijd met de Formule 1 associëren,” stelt de FIA-president. Een terugkeer naar V10-motoren wordt overigens uitgesloten, omdat die volgens hem niet langer relevant zijn voor de moderne straatauto-industrie.
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