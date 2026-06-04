George Russell schuift de favorietenrol in de strijd om de wereldtitel volledig in de schoenen van zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Na een zware tegenslag in Canada stelt de 28-jarige coureur dat hij zelf geen enkele druk voelt en dat het kampioenschap nu een prooi is die de jonge Italiaan alleen nog maar kan verliezen.

De aanleiding voor de uitspraken van de Brit is het uiterst frustrerende raceweekend in Montreal eind mei. Vanaf pole position leek hij op weg naar een sterk resultaat, totdat een defecte batterij hem aan de leiding van de wedstrijd dwong tot een opgave. Doordat Antonelli de race op het Circuit Gilles Villeneuve vervolgens wist te winnen, is het gat in de tussenstand inmiddels gegroeid naar 43 punten in het voordeel van de tiener. Ondanks de mechanische pech stelt de Britse rijder bij The Guardian dat de uitvalbeurt hem mentaal niet heeft geraakt. "In het verleden heb ik er nooit echt in geloofd dat zoiets mijn lot zou bepalen. Ik ben blij dat ik het werk heb gedaan waarvan ik wist dat ik ertoe in staat was en heb gepresteerd op elk moment dat het nodig was", blikt hij terug. "Natuurlijk was het vervelend, maar ik heb er niet wakker van gelegen en ik denk dat ik dat werk kan blijven doen in de zestien, zeventien races die nog komen."

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Druk bij Antonelli

Met nog zeventien raceweekenden te gaan, waaronder de aanstaande Grand Prix van Monaco, kiest de ervaren rijder voor een duidelijke psychologische strategie. Hij legt de bal volledig bij de negentienjarige kampioenschapsleider. "Ik denk niet dat ik echt iets te verliezen heb. Ik heb nog steeds dezelfde instelling. Als ik het bekijk vanuit de positie van mijn concurrent, zit je nu in een situatie waarin je zo'n buffer hebt opgebouwd, dat het voelt alsof je het alleen nog maar kunt behouden of kunt verliezen. Ik denk dat hij het alleen nog maar kan verliezen."

Zelfde manier

Voor het naderende raceweekend in de straten van Monte Carlo is de uitdager dan ook niet van plan om zijn aanpak te wijzigen. "Mijn instelling is om van elke race te genieten en te proberen elke race te winnen, net zoals ik dit hele seizoen al doe", verklaart hij stellig. "Ik ga op dezelfde manier vechten. Ik ga mijn mentaliteit helemaal niet veranderen, en ik laat dit ook niet voor meer druk zorgen. Ik heb niet het gevoel dat ik elk mogelijk resultaat moet behalen, want ik denk dat het seizoen lang genoeg is om het tij te keren als je de man bent die bovenaan staat. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik degene blijf die als winnaar uit de bus komt."

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