close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Isack Hadjar and Max Verstappen

Hadjar over Verstappen: 'Hij houdt niets achter omdat hij weet hoe sterk hij is'

Isack Hadjar and Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Hadjar over Verstappen: 'Hij houdt niets achter omdat hij weet hoe sterk hij is'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Volgens Isack Hadjar is zijn teamgenoot Max Verstappen een open boek als het gaat om het delen van informatie. De 21-jarige coureur stelt dat de Nederlander bereid is om te helpen en geen geheimen heeft, juist omdat hij overtuigd is van zijn eigen kwaliteiten. De Frans-Algerijnse rijder laat dit weten in aanloop naar het Grand Prix-weekend in Monaco.

Hadjar is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en maakte afgelopen winter de overstap naar Oracle Red Bull Racing. Daar deelt hij de garage met viervoudig wereldkampioen Verstappen. Hoewel de renstal met de nieuwe RB22-bolide momenteel de vierde plaats in het constructeurskampioenschap bezet, kijkt Hadjar positief naar zijn eigen ontwikkeling naast de ervaren kopman.

Vergelijken met de beste

De jonge coureur toont zich tevreden over zijn basissnelheid, maar baalt tegelijkertijd van onnodige slordigheden. "De moeilijke dingen heb ik goed gedaan, namelijk dicht bij Max zitten", zo citeert Motorsport.com. "De makkelijke dingen, de eenvoudige fouten, die heb ik gemaakt". De voormalig coureur van Racing Bulls benadrukt echter dat dit bij zijn leerproces hoort. "Maar ik lig er niet wakker van. Ik ben jong, het is mijn tweede jaar. Ik maak de fouten nu. Wanneer ik een auto heb waarmee ik wereldkampioen kan worden, maak ik die fouten niet meer", klinkt het stellig. Voor Hadjar dient de aanwezigheid van Verstappen vooral als een perfect meetmoment. "Ik kan mezelf vergelijken met de beste coureur op de grid. Daar richt ik me op dit moment op."

Geheimen?

De dynamiek tussen de twee coureurs is volgens Hadjar uitstekend, al vindt hij het volkomen logisch dat de adviezen vooral één kant op gaan. "Hij vraagt mij zeker niet om advies", lacht de rijder met startnummer zes. "Maar wanneer ik hem om advies vraag, dan antwoordt hij. Hij is heel open en erg vriendelijk. Hij houdt niets achter, omdat hij weet hoe sterk hij is." Met de Grand Prix van Monaco voor de deur, waar de eerste vrije trainingen morgen op het programma staan, beseft Hadjar dat er geen ruimte is voor de fouten die hij eerder noemde. Het stratencircuit eist volgens hem maximale focus. "Het is absoluut een mentaal vermoeiend weekend", aldus de teamgenoot van Verstappen. "Je hebt al je concentratie en mentale capaciteit nodig. Je kunt het je niet veroorloven om die energie ergens anders aan te besteden".

Gerelateerd

Max Verstappen Isack Hadjar

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Motorbaas Red Bull Racing mikt op eerste overwinning: "We leren snel"

Motorbaas Red Bull Racing mikt op eerste overwinning: "We leren snel"

  • Vandaag 08:41
  • 5
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen

Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen

  • Vandaag 13:21
  • 34
Verstappen over kritiek op Monaco: 'Vroeger schreeuwden mensen thuis, nu online'

Verstappen over kritiek op Monaco: 'Vroeger schreeuwden mensen thuis, nu online'

  • 46 minuten geleden
  • 1
Verstappen over harde woorden aan Red Bull: "Ik probeer iedereen scherp te houden"

Verstappen over harde woorden aan Red Bull: "Ik probeer iedereen scherp te houden"

  • 3 uur geleden
Verstappen positief over acties FIA: 'Ze zijn veel opener geweest'

Verstappen positief over acties FIA: 'Ze zijn veel opener geweest'

  • Vandaag 17:00
Verstappen vreest voor zwakke punten Red Bull in Monaco: 'Daar zijn we niet goed in'

Verstappen vreest voor zwakke punten Red Bull in Monaco: 'Daar zijn we niet goed in'

  • Vandaag 15:56

Net binnen

21:15
Antonelli na vier zeges op rij klaar voor gevecht: 'Hard racen, maar wel slim'
20:45
Verstappen over kritiek op Monaco: 'Vroeger schreeuwden mensen thuis, nu online'
20:30
Live
Audi verschijnt plotseling met andere livery in Monaco | F1 Shorts
19:25
Russell schuift favorietenrol naar Antonelli: 'Aan hem om dit niet te verliezen'
18:51
Video
VIDEO: Hoort Monaco nog thuis in de F1? ‘Hopen op natte kwalificatie’ l GPFans Raceteam
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen Max Verstappen

Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen

Vandaag 13:21 34
Verstappen krijgt bijval in kritiek op Monaco, kansen Red Bull laag ingeschat Max Verstappen

Verstappen krijgt bijval in kritiek op Monaco, kansen Red Bull laag ingeschat

Vandaag 12:42 2
F1-race Monaco toch niet gratis te zien in Nederland: RTL op zwart tijdens uitzendingen Grand Prix van Monaco

F1-race Monaco toch niet gratis te zien in Nederland: RTL op zwart tijdens uitzendingen

Vandaag 09:59
Motorbaas Red Bull Racing mikt op eerste overwinning: "We leren snel" Red Bull Racing

Motorbaas Red Bull Racing mikt op eerste overwinning: "We leren snel"

Vandaag 08:41 5
Ontdek het op Google Play
x