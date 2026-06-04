Hadjar over Verstappen: 'Hij houdt niets achter omdat hij weet hoe sterk hij is'
Hadjar over Verstappen: 'Hij houdt niets achter omdat hij weet hoe sterk hij is'
Volgens Isack Hadjar is zijn teamgenoot Max Verstappen een open boek als het gaat om het delen van informatie. De 21-jarige coureur stelt dat de Nederlander bereid is om te helpen en geen geheimen heeft, juist omdat hij overtuigd is van zijn eigen kwaliteiten. De Frans-Algerijnse rijder laat dit weten in aanloop naar het Grand Prix-weekend in Monaco.
Hadjar is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en maakte afgelopen winter de overstap naar Oracle Red Bull Racing. Daar deelt hij de garage met viervoudig wereldkampioen Verstappen. Hoewel de renstal met de nieuwe RB22-bolide momenteel de vierde plaats in het constructeurskampioenschap bezet, kijkt Hadjar positief naar zijn eigen ontwikkeling naast de ervaren kopman.
Vergelijken met de beste
De jonge coureur toont zich tevreden over zijn basissnelheid, maar baalt tegelijkertijd van onnodige slordigheden. "De moeilijke dingen heb ik goed gedaan, namelijk dicht bij Max zitten", zo citeert Motorsport.com. "De makkelijke dingen, de eenvoudige fouten, die heb ik gemaakt". De voormalig coureur van Racing Bulls benadrukt echter dat dit bij zijn leerproces hoort. "Maar ik lig er niet wakker van. Ik ben jong, het is mijn tweede jaar. Ik maak de fouten nu. Wanneer ik een auto heb waarmee ik wereldkampioen kan worden, maak ik die fouten niet meer", klinkt het stellig. Voor Hadjar dient de aanwezigheid van Verstappen vooral als een perfect meetmoment. "Ik kan mezelf vergelijken met de beste coureur op de grid. Daar richt ik me op dit moment op."
Geheimen?
De dynamiek tussen de twee coureurs is volgens Hadjar uitstekend, al vindt hij het volkomen logisch dat de adviezen vooral één kant op gaan. "Hij vraagt mij zeker niet om advies", lacht de rijder met startnummer zes. "Maar wanneer ik hem om advies vraag, dan antwoordt hij. Hij is heel open en erg vriendelijk. Hij houdt niets achter, omdat hij weet hoe sterk hij is." Met de Grand Prix van Monaco voor de deur, waar de eerste vrije trainingen morgen op het programma staan, beseft Hadjar dat er geen ruimte is voor de fouten die hij eerder noemde. Het stratencircuit eist volgens hem maximale focus. "Het is absoluut een mentaal vermoeiend weekend", aldus de teamgenoot van Verstappen. "Je hebt al je concentratie en mentale capaciteit nodig. Je kunt het je niet veroorloven om die energie ergens anders aan te besteden".
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