FIA sluit onderzoeken af en velt oordeel over Russell, Leclerc en Lindblad

De FIA heeft zich na de eerste vrije training in Monaco beziggehouden met drie incidenten op de baan. De stewards hebben de betrokken coureurs gehoord en zijn inmiddels met een oordeel gekomen.

George Russell moest zich bij de FIA melden omdat hij 60,3 kilometer per uur reed, terwijl in de pitstraat een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur geldt. De Engelsman zal echter niet wakker liggen van de boete die volgt. Die bedraagt namelijk een schamele 100 euro, die de Mercedes-coureur moet aftikken.

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Coureurs die zijn opgehouden

Daarnaast werden ook de incidenten tussen Charles Leclerc en Liam Lawson onderzocht, waarbij de Monegask niet uit de weg kon blijven bij de Racing Bulls-coureur. Ook Oscar Piastri werd opgehouden toen hij richting Tabac reed. In zijn geval was het de andere Racing Bulls-coureur, Arvid Lindblad, die hem in de weg zat.

FIA deelt waarschuwing uit aan Leclerc

Voor Leclerc volgt er een officiële en formele waarschuwing, zo meldt de FIA. Dat komt omdat het hier om een overduidelijk ‘misverstand’ gaat: "Toen auto 30 (Lawson) auto 16 (Leclerc) naderde, informeerde het team de coureur van auto 16: “3 seconden tot Bearman, 5 seconden tot Lawson.” Dit was een correcte uitspraak. De coureur van auto 16 ging er echter redelijkerwijs van uit dat dit betekende dat er 5 seconden verschil zat tussen Bearman en Lawson, terwijl dat in werkelijkheid slechts 2 seconden was. Dit misverstand was uiteindelijk verantwoordelijk voor het onnodig ophouden."

Verzachtende omstandigheden voor Lindblad

Bij Lindblad was er wat verwarring op de boardradio, waardoor er verzachtende omstandigheden waren: “Het team waarschuwde de coureur van auto 41 toen auto 81 zich op 4,5 seconden achter hem bevond, maar had eerder ook aangegeven dat de coureur van auto 81 zijn ronde zou hebben afgebroken. Dit bleek niet het geval te zijn en was een onjuiste interpretatie van de teamengineer. De coureur van auto 41 verklaarde dat hij wist dat auto 81 binnen 4,5 seconden zat, maar dat hij, omdat hem eerder door zijn team was verteld dat de coureur van auto 81 zijn ronde had afgebroken, minder alert was op zijn nadering dan hij had moeten zijn. De stewards beschouwen dit als een verzachtende omstandigheid, maar merken op dat vergelijkbare misinterpretaties in de toekomst, na deze waarschuwing, vrijwel zeker zullen leiden tot zwaardere straffen.” Ook hij krijgt een formele waarschuwing.

Oscar Piastri wasn't impressed after coming across Arvid Lindblad at Tabac corner ??#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/hLrVNxz6p5 — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

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