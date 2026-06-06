Antonelli het snelst in derde vrije training Monaco, Verstappen gehinderd door rode vlag

Kimi Antonelli heeft de snelste tijd op het bord gezet in de derde en laatste vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco. De Mercedes-coureur bleef met een 1:12.720 de concurrentie voor en zal zodoende met een goed gevoel richting de kwalificatie van vanmiddag gaan. Max Verstappen bleef steken op de vijfde plaats.

De derde en laatste oefensessie in aanloop naar de Grand Prix van Monaco ging om 12:30 uur van start. Waar het in de eerste vrije training thuisheld Charles Leclerc was die de sessie als snelste afsloot, eindigde Lewis Hamilton in VT2 bovenaan de tijdenlijst. Het raceweekend in het prinsdom is er vooralsnog dus een waarin het team van Ferrari een vuist weet te maken tegen het tot nu toe oppermachtige Mercedes. Bij aanvang van de derde vrije training bedroeg de buitentemperatuur 23 graden Celsius, waarmee het asfalt was opgewarmd tot 29 graden Celsius. Net als op de vrijdag, aangename omstandigheden dus.

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Problemen voor Cadillac in de openingsfase

Hamilton en Leclerc waren zichtbaar gretig om de goed verlopen vrijdag een sterk vervolg te geven en stormden bij het vrijgeven van de baan direct het asfalt op. Valtteri Bottas volgde in de Cadillac, maar hing al na een paar bochten bijna in de muur. De Fin wist schade te voorkomen en liet over de boordradio weten dat hij een serieus probleem had met de remmen; iets waar teammaat Sergio Pérez op vrijdag mee kampte. Lang hoefde de Mexicaan overigens niet op zijn eigen problemen te wachten. Na twee ronden vatte de linkerrem van de routinier vlam, waarna ook hij terug de pits indook. Na het eerste kwartier was het Lando Norris die de tijdenlijst aanvoerde met een 1:14.375. De top drie werd gecompleteerd door Hamilton en Max Verstappen.

"I'm catching fire on the left brake"



Problems for Sergio Perez and Cadillac early on in FP3 😢#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/CgvkmIoZHL — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Stuivertje wisselen in de kop van het veld

In het tweede kwartier kwamen ook de coureurs van Mercedes op gang. Kimi Antonelli nam met een 1:13.374 de snelste tijd over, waarna teammaat George Russell zich daar een tiende achter op de tweede stek positioneerde. Het eerste wapenfeit van Leclerc was een 1:13.748, goed voor de derde tijd. De Monegask verbeterde zichzelf echter snel hierna en stootte met een 1:13.355 de jonge Italiaan van de eerste plaats af. Antonelli kreeg over de boordradio te horen dat hij tijd verloor door over de kerbstones te gaan in de tweede en twaalfde bocht, waarna de leider in het wereldkampioenschap de gegeven tips toepaste en een 1:13.137 op het bord zette.

Those times are tumbling! ⏱️



We're into the 1:13s with Russell going fastest, before Leclerc assumes the top spot with a 1:13.748 🙌#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/f2r5ejapCz — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Flink moment voor Lawson

Bij het ingaan van het laatste half uur werd de gele vlag voor het eerst in de sessie gezwaaid. Franco Colapinto spinde in de haarspeldbocht. Een gekke plek, maar de Alpine-coureur wist zijn weg te vervolgen. Liam Lawson kende ondertussen een angstaanjagend moment in Piscine. Op het snelste deel van het circuit, brak plotseling de achterkant van zijn Racing Bulls uit. De Nieuw-Zeelander wist zijn koets op knappe wijze uit de muur te houden.

A spin for Colapinto at the hairpin and he clips the barrier with the rear! 😱🔄#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/fiqzaywEMV — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Flinke crash voor Bearman

Met nog een kwartier te gaan werd de sessie stilgelegd met een rode vlag. Oliver Bearman verloor de controle bij het ingaan van bocht drie, waardoor hij zijwaarts de muur raakte. Verstappen moest hierdoor zijn snelle ronde afbreken. De Nederlander zat op dat moment vier tienden onder zijn eigen snelste tijd. Met nog iets meer dan drie minuten op de klok, werd de baan weer vrijgegeven. Een groot deel van het veld kwam direct naar buiten om nog een snelle ronde in te zetten.

Ollie Bearman crashes out of FP3 😱



Here is how the moment happened at Massenet 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/S7ME5vNxft — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Bij het vallen van de vlag was het Antonelli die met zijn 1:12.720 bovenaan de tijdenlijst eindigde, gevolgd door Leclerc (+0.327), Hamilton (+0.331), Russell (0.763) en Verstappen (+0.942). De kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco gaat vanmiddag om 16:00 uur van start.

De volledige uitslag van de derde vrije training in Monaco!#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/mbOtD5wXKv — GPFans NL (@GPFansNL) June 6, 2026

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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