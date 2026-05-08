Goed nieuws voor fans die niet zo'n supporter zijn van de 2026-motoren waarbij de nadruk ligt op de 50/50-verdeling tussen verbrandingsmotor en batterij: de regels gaan in 2027 - in principe - op de schop, zo maakte de FIA op vrijdag bekend. De verdeling gaat meer richting 60/40 in het voordeel van de verbrandingsmotor. Fans laten zich horen over het grote nieuws.

Het is inmiddels duidelijk dat de Formule 1-fans, met Verstappen voorop - over het algemeen niet zeer te spreken zijn over de nieuwe regels die dit jaar hun intrede hebben gemaakt. Vanaf weekend één is er daarom alweer een verlangen om de batterij tóch wat minder belangrijk te maken ten opzichte van de verbrandingsmotor. Dit om ervoor te zorgen dat de charme van de Formule 1 niet helemaal verloren gaat. Na goed overleg met de teams en belanghebbenden, is er besloten door de FIA dat men het belang van de batterij richting 2027 wat meer terug wil gaan schroeven. Iets dat ongetwijfeld als een stap in de goede richting door Verstappen zal worden bestempeld. Ook de fans spreken zich uit.

FIA finally accepting that they screwed the 50/50 regulations? — Pablo R Sänchez 🇨🇱 (@PRS_617) May 8, 2026

well that was kind of unexpected but ggs — not kel (@hi3ut) May 8, 2026

One step closer to uber-powerful NA V8's !!! pic.twitter.com/vrnDNSFein — ɹәɥsooɥʇ 🍍 (@Thoosher_V2) May 8, 2026

but as per bosses of F1 and Mercedes everything is ok and fans are simply idiots. What's happened? — Безвальный Генри (@thehenrycrank) May 8, 2026

Step in the right direction — Alee Ivan (@aleeivano) May 8, 2026

Ditch the batteries altogether — Chelle (@Blonde_Nutter) May 8, 2026

