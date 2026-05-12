Max Verstappen maakt deze week zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring en steekt zijn ambities daarbij niet onder stoelen of banken. De viervoudig Formule 1-wereldkampioen benadrukt dat hij naar de legendarische Nordschleife afreist met maar één doel: de overwinning pakken.

Het vierdaagse evenement van de 24 uur van de Nürburgring 2026 gaat aanstaande donderdag van start met de eerste kwalificatiesessies op 14 en 15 mei, waarna de hoofdrace op zaterdagmiddag om 15.00 uur begint. Verstappen komt uit in de SP9 Pro-klasse met startnummer 3. Hij deelt een Mercedes-AMG GT3 Evo van Verstappen.com Racing met GT-specialisten Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. De wagen, voorzien van een Red Bull-livery en een krachtige 6.3-liter V8-motor, wordt op het circuit gerund door het ervaren team van Winward Racing.

Kansen creëren via simracen

Verstappen ziet zijn deelname als onderdeel van een groter plan. "Met het team staan we ervoor om ook kansen te creëren voor andere coureurs", vertelt hij. "Ik had in gedachten om zelf buiten de Formule 1 te racen, maar tegelijkertijd wilde ik via de simracing wereld kansen creëren voor simracers om in de echte wereld te racen. Dat is tot nu toe al gelukt met Chris Lulham", aldus de coureur. Zelf heeft hij ook veel profijt gehad van virtuele kilometers ter voorbereiding op het 25,3 kilometer lange circuit, dat ook wel de 'Groene Hel' wordt genoemd. "Ik heb duizenden rondjes gereden om het circuit te leren kennen en heb meerdere 24-uursraces op de virtuele Nürburgring gereden", legt hij uit. "Sim racen heeft me zeker enorm geholpen om meteen op snelheid te zijn."

Alleen de zege telt

De overstap naar de langeafstandsracerij is een nieuwe uitdaging, maar de locatie speelde een doorslaggevende rol voor de Nederlander. "Wat me het meest inspireerde, is dat het een van de beste circuits ter wereld is, of in positieve zin het meest waanzinnige circuit ter wereld, om op te racen", stelt Verstappen. Vooral de nachtelijke uren op de Nordschleife spreken hem aan. "Dat wordt waarschijnlijk het beste gevoel", blikt hij vooruit op het racen in het donker. "Je bent alleen, je geeft voluit in de nacht. De auto is normaal gesproken het snelst gedurende de koelte als het donker is, dus ik kijk ernaar uit." Hoewel het zijn eerste deelname aan een 24-uursrace in de echte wereld betreft, legt Verstappen de lat direct hoog. "Succes betekent winnen. Zo simpel is het, daarom zijn we hier", is hij stellig. "Ik weet dat het niet makkelijk zal worden, maar dat is het doel voor iedereen. Maar tegelijkertijd kijk ik ook gewoon uit naar de hele ervaring, het delen van de auto met mijn teamgenoten, het samenwerken gedurende het hele weekend."