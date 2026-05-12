Mercedes-coureur George Russell had een ambitieus plan: het ronderecord op de Nürburgring Nordschleife verbreken met een Formule 1-auto. Teambaas Toto Wolff stak daar echter een stokje voor. De Brit vertelt dat hij de legendarische baan graag wil bedwingen, maar dat het project voorlopig in de ijskast is gezet.

De beruchte 'Groene Hel' in Duitsland staat momenteel volop in de schijnwerpers binnen de Formule 1-paddock. Dat komt mede door de deelname van Max Verstappen aan de komende 24-uursrace op het circuit. De Nederlander verschijnt daar aan de start in een Mercedes-AMG GT3 EVO. Ook McLaren-rijder Lando Norris toonde zich onlangs enthousiast over de baan, nadat hij er een bandentest met een straatauto had afgewerkt.

Gesprek met Wolff

Russell geeft toe dat het enthousiasme van zijn collega's hem niet is ontgaan. "Ik heb de race van Max op de Nordschleife bekeken", vertelt de Mercedes-coureur, geciteerd door PlanetF1. "De Nordschleife is zonder twijfel iets wat ik op een dag heel graag zou willen doen. Ik heb er al eens gereden. Ik heb honderden ronden op de simulator gereden rond de Nordschleife, dus ik weet niet wanneer die dag zal komen", aldus Russell. De ambitie van de coureur reikte echter verder dan een simpele demonstratierun. "Ik heb ooit geprobeerd een gesprek met Toto te voeren over het rondscheren met de F1-auto en het verbreken van het absolute ronderecord."

Focus op wereldtitel

Dat plan stuitte echter op een veto van de teambaas, mede door de praktische uitdagingen die het circuit met zich meebrengt. Op de vraag of Wolff daadwerkelijk 'nee' zei tegen het idee, reageert Russell lachend: "We moeten een manier vinden om de rijhoogte te verhogen. Misschien op een dag!". Voorlopig liggen de prioriteiten van de Brit elders. "Maar op dit moment ben ik gefocust op het proberen te winnen van een F1-wereldkampioenschap. Hopelijk, als ik er vier op zak heb, ga ik tijdens mijn F1-seizoen ook op de Nordschleife racen", klinkt het ambitieus.

