Verstappen vliegt naar andere bestemming dan Duitsland, Russell wil regelwijzigingen | GPFans Recap
Het is officieel raceweek voor de 24h Nürburgring! En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.
Deze week vindt natuurlijk de 24h Nürburgring plaats en vanzelfsprekend gaat het een hoop over wat Max Verstappen dit weekend gaat presteren. Oud Formule 1-coureur Markus Winkelhock heeft onder meer wat te zeggen over de viervoudig wereldkampioen. Ondertussen vloog de viervoudig wereldkampioen vandaag vlak voor het weekend in Duitsland ineens naar Engeland om daar de fabriek van Red Bull Racing te bezoeken.
'FIA overweegt kortere Formule 1-races vanaf 2027 door nieuwe motorregels'
De Formule 1 overweegt om de races vanaf 2027 in te korten als gevolg van de nieuwe motorreglementen. De internationale autosportbond FIA stapt af van de huidige verdeling van het vermogen en wil de verbrandingsmotor een grotere rol geven. Volgens Jan Bolscher, paddockreporter van GPFans, zorgt dit voor flinke technische en financiële uitdagingen bij de teams, waarvoor momenteel drie mogelijke oplossingen op tafel liggen, die worden besproken in GPFans Raceteam. Lees hier het hele artikel over de mogelijke wijzigingen vanuit de FIA.
Verstappen brengt bliksembezoek aan Milton Keynes vóór 24h Nürburgring
Max Verstappen is in de aanloop naar de 24 uur van de Nürburgring met zijn privévliegtuig naar Engeland gereisd. De Red Bull-coureur is in het Verenigd Koninkrijk geland voor wat waarschijnlijk een kort bezoek aan de fabriek van zijn team is. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen zijn opvallende bestemming.
Ford voert gesprekken Verstappen: Sargeant ruikt kansen op samenwerking
Autofabrikant Ford heeft gesprekken gevoerd met Max Verstappen over een toekomstige deelname aan de 24 uur van Le Mans. Voormalig Formule 1-coureur Logan Sargeant, die momenteel als fabriekscoureur voor het Amerikaanse merk actief is in het World Endurance Championship, hoopt vurig op een samenwerking met de Nederlander. Lees hier het hele artikel over Ford, Logan Sargeant en Max Verstappen.
Russell pleit voor grote veranderingen: 'V8's en lichtere auto's'
Hoewel het huidige Formule 1-seizoen van 2026 pas vier races onderweg is met de gloednieuwe technische reglementen, kijkt George Russell alvast vooruit naar de volgende cyclus. De Mercedes-coureur heeft een duidelijk verlanglijstje voor de toekomst van de sport, waarbij hij pleit voor een terugkeer naar V8-motoren en een verdere afname van het autogewicht. Lees hier het hele artikel over George Russell.
Winkelhock onder de indruk van techniek Verstappen op Nürburgring: "Het is krankzinnig"
Markus Winkelhock vindt dat Max Verstappen beschikt over een ongekend aanpassingsvermogen op de Nürburgring Nordschleife. De Duitser stelt dat de Nederlander indrukwekkende technieken laat zien in het omgaan met langzamer verkeer en dat hij razendsnel de overstap van een Formule 1-bolide naar een GT3-auto heeft gemaakt. Lees hier het hele artikel over Markus Winkelhock die praat over Max Verstappen.
