Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya verliep het raceweekend van Max Verstappen in Miami allerminst vlekkeloos. De Colombiaan spreekt zijn verbazing uit over de fout die de viervoudig wereldkampioen maakte, wat hem een tijdstraf van vijf seconden opleverde. Dat laat hij weten in zijn analyse voor de MontoyAS-podcast.

Verstappen kent tot dusver een moeizaam seizoen in de koningsklasse en bezet de zevende plaats in het wereldkampioenschap voor coureurs met 26 punten. Om de achterstand op de concurrentie te verkleinen, introduceerde Red Bull in Miami een omvangrijk updatepakket voor de RB22, waaronder een roterende achtervleugel en een herzien sidepod-concept. Desondanks verliep de race in Florida niet vlekkeloos voor de Nederlander, die na een spin in de openingsronde aan een inhaalrace moest beginnen.

Fout onder de safety car

Montoya toont zich kritisch op de momenten waarop Verstappen de controle over zijn auto verloor. "Max spinde in de eerste ronde en hij wist het inderdaad te redden", begint Montoya zijn analyse. Volgens de oud-coureur was de actie bij de pitstraat echter volkomen onnodig. "Als je wilt zeggen dat het vaardigheid was, dan zeggen we dat het vaardigheid was. Maar hij spinde wel. En hij maakte ook een fout bij het uitkomen van de pits, terwijl de safety car op de baan was. Het was niet eens onder groene vlag, waarbij je vol moet pushen", stelt Montoya. Verstappen reed over de witte lijn bij het uitkomen van de pitstraat, wat tegen de regels is.

De Colombiaan zag met eigen ogen waar het misging voor de Limburger. "Ik heb de beelden zelf gezien", aldus de oud-coureur. "Hij moest gewoon tot de lijn komen en had nog kunnen afbreken, maar hij sneed af en stuurde te vroeg in", voegt hij daaraan toe. Voor Verstappen pakte de straf gunstig uit, aangezien zijn voorsprong op de coureurs achter hem groot genoeg was om zijn positie te behouden. "Max kreeg vijf seconden straf, maar dat veranderde zijn positie niet", besluit Montoya.

Verstappen debuteert in 24 uur van de Nürburgring

Ondanks de wisselvallige seizoensstart in de Formule 1, staat er voor Verstappen deze week een geheel ander evenement op het programma. De viervoudig wereldkampioen maakt van donderdag tot en met zondag zijn officiële debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Hij komt daar in actie met zijn eigen team in een Mercedes-AMG GT3 Evo, waarbij hij de auto deelt met onder meer Jules Gounon en Lucas Auer. Het volledige tijdschema bevestigt dat de Nederlander gedurende het gehele weekend in actie zal komen op de Nordschleife.

