thumb, alonso, Hamilton

Hamilton en Alonso geadviseerd om de Formule 1 te verlaten: "Tijd voor jong talent"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher is het tijd dat Lewis Hamilton en Fernando Alonso de sport verlaten. De Duitser stelt dat de twee veteranen plaats moeten maken voor jong talent en dat Hamilton op de lange termijn niet opgewassen is tegen zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Dat laat hij weten in de podcast Backstage Boxengasse van Sky Sports Germany.

Hamilton is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij Ferrari. Hoewel de 41-jarige coureur dit seizoen al een podiumplaats behaalde in China, bezet hij momenteel de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 51 punten. Daarmee staat hij achter Leclerc, die met 59 punten de derde plek in handen heeft. Alonso, inmiddels 44 jaar oud, staat nog tot het einde van dit jaar onder contract bij Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen staat met nul punten op de voorlaatste plaats in het wereldkampioenschap, al is dit volledig te wijten aan de grote problemen rondom de Honda-motor achterin de Aston Martin.

Tijd voor de jeugd

Schumacher is van mening dat beide meervoudig wereldkampioenen hun beste tijd hebben gehad. "Ik zou dat ook niet graag horen. Maar Hamilton, en Fernando Alonso net zo goed, hebben een prachtige tijd gehad in de Formule 1, maar ik denk dat het voor hen allebei tijd is om aan het einde van het jaar de cockpit te verlaten om jongere coureurs een kans te geven", aldus de voormalig coureur. Hij beseft dat zijn uitspraken mogelijk weerstand oproepen. "Ik weet dat sommige mensen me hier weer om zullen haten, maar Hamilton heeft alles bereikt wat hij voor zichzelf kan bereiken".

Hoewel Schumacher lovend is over de prestaties van de zevenvoudig wereldkampioen, benadrukt hij dat het absolute hoogtepunt voorbij is. "Hij is een van de meest succesvolle, of volgens de Engelsen zelfs de meest succesvolle coureur in de Formule 1. Wij zouden eerder zeggen: een van de meest succesvolle coureurs, en die titel heeft hij ook verdiend", vervolgt hij. "Zelfs met wat hij dit jaar weer laat zien, is die comeback prachtig. Maar aan alles komt een eind, alleen een worst heeft er twee", grapt Schumacher. "Daarom zeg ik het nu: ik denk dat het tijd is om ook de jeugd een kans te geven".

Geen kans tegen Leclerc

Specifiek kijkend naar de situatie bij Ferrari, ziet Schumacher geen kampioenschap meer voor Hamilton in het rood. "Ik moet eerlijk zijn en zeggen dat Hamilton dit jaar zeker in betere vorm verkeert, daar is geen twijfel over mogelijk", stelt hij. "Maar je moet ook toegeven dat hij, over het hele jaar en op de lange termijn, geen kans maakt tegen Leclerc. Zo is het nu eenmaal".

Opvolger staat klaar

Als het aan Schumacher ligt, weet Ferrari al wie het stoeltje van de Brit op termijn moet overnemen. Hij wijst daarbij naar Oliver Bearman, die momenteel achtste staat in het kampioenschap namens Haas. "Oliver Bearman heeft echt de kans verdiend om bij Ferrari in te stappen", concludeert de zesvoudig racewinnaar. "Als hij de kans krijgt, zal hij dat zeker doen. Dat wordt een uitdaging voor Leclerc, daar ben ik vrij zeker van".

WK-stand Coureurs (Top 5)
Positie Coureur Team Punten
1 Kimi Antonelli Mercedes 100
2 George Russell Mercedes 80
3 Charles Leclerc Ferrari 59
4 Lando Norris McLaren 51
5 Lewis Hamilton Ferrari 51

