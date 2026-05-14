Fernando Alonso verwacht pas na de zomerstop een definitieve beslissing te nemen over zijn toekomst in de Formule 1. De Spanjaard, die momenteel in het laatste jaar van zijn contract bij Aston Martin zit, overweegt of hij zijn carrière in 2027 een vervolg wil geven. Dat laat de tweevoudig wereldkampioen weten in gesprek met Sky Sports F1.

Aston Martin en de nieuwe motorleverancier Honda kennen een uiterst moeizame start van het huidige seizoen. Ondanks de betrouwbaarheidsproblemen en tegenvallende resultaten voelt Alonso zich nog altijd competitief, al benadrukt hij dat de progressie van de renstal uit Silverstone een grote rol zal spelen in zijn uiteindelijke keuze. Gevraagd naar het tijdschema voor zijn beslissing, geeft Alonso aan dat hij de tijd neemt. "Ergens in de zomer moet ik een beslissing nemen", vertelt hij. "Op dit moment ben ik er nog niet goed voor gaan zitten om erover na te denken. Ik heb er nog niet diep over nagedacht en ik moet ook met mijn familie praten. Ik moet eerst met mijn mensen spreken en beslissen wat ik volgend jaar ga doen", aldus de coureur. Hij maakt zich echter geen zorgen over de onzekerheid. "Ik ben er heel ontspannen onder. Als ik blijf racen, denk ik dat het een beter seizoen zal worden dan dit seizoen met het project in het tweede jaar. Tot waarschijnlijk na de zomerstop zal ik niet echt met het team om de tafel gaan zitten om de knoop door te hakken. We moeten ook zien hoe de auto verbetert en hoe we de zaken voor volgend jaar voor ons zien", legt Alonso uit.

Impact van het vaderschap

Een nieuwe factor in het leven van de Spanjaard is de geboorte van zijn zoon in maart. Alonso erkent dat dit zijn perspectief op de toekomst heeft veranderd. "Ik heb daar wel gedachten over, ik kan niet liegen. Het verandert de manier waarop je naar het leven kijkt", geeft hij toe. Toch zorgt het er niet voor dat hij direct de sport wil verlaten. "Ik moet zeggen dat het juist de andere kant op gaat. Ik wil racen zodat hij mij ziet racen. Maar voordat hij zich bewust is van de dingen, zijn we misschien een paar jaar verder en ik wil niet nog eens vier of vijf jaar racen. Ik dacht: als ik nog een of twee jaar race, zal hij dan enige herinnering of enig begrip hebben van wat er in de paddock gebeurt? Ik zou liever niet stoppen voordat hij in de paddock is, of in mijn auto zit. Het zijn momenten die je je hele leven zult herinneren, dus het verandert je denkwijze wel om vader te zijn", stelt Alonso.

Afscheid op eigen voorwaarden

Wanneer Alonso besluit te stoppen met de Formule 1, wil hij dat doen op een moment dat hij nog op de toppen van zijn kunnen presteert. "De sport verlaten met een nare nasmaak is niet altijd het beste, maar deze dingen kun je niet kiezen, wanneer je stopt met racen", relativeert hij. "Alleen Nico Rosberg deed dat! Verder is het moeilijk te kiezen. Maar ik ben heel ontspannen. Ik weet dat ik nu op de volle honderd procent zit en ik wil ook vertrekken wanneer ik me zo voel. Ik wil de sport niet verlaten als ik door iedereen word verslagen, ik me langzaam voel en fouten maak", besluit de Aston Martin-coureur.