Credit for photo: Jan Brucke/VLN

Juncadella tevreden over openingsstint in Verstappen-AMG ondanks contact met polesitter

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Dani Juncadella nam de eerste stint op zich in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. De Spanjaard van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing kan tevreden terugblikken op zijn eerste stint, ondanks contact met de bolide die vanaf pole position startte.

Juncadella had zich als vierde gekwalificeerd en haalde bij lichten uit meteen de Scherer Sport PHX-Audi in. Door de eerste chicane kwam hij zij-aan-zij met poleman Mirko Bortolotti. Een kleine touché resulteerde in een lekke band voor de nummer-84-Red Bull ABT-Lamborghini. Marco Mapelli had de leiding in handen in de andere Lamborghini van ABT Motorsport, maar werd bestraft vanwege een valse start. Juncadella kwam als derde binnen na de openingsstint achter Maximilian Paul (Konrad-Lamborghini) en Kévin Estre (Manthey-Porsche).

Race-incident tussen Juncadella en Bortolotti

"Ik had een hele goede start, daarom dacht ik dat het tijd was om wat agressiever te zijn", begint Juncadella tegenover onder andere GPFans. "Maar toen ik de Audi [van Christopher Haase] eenmaal had ingehaald, eerlijk gezegd deed ik dat al voor de start-finishlijn, wilde ik gewoon geduldig achter de Lambo's blijven. In bocht twee zat ik gewoon aan de binnenkant, ik probeerde niet echt een inhaalmanoeuvre te maken. Hij sneed een beetje terug en we raakten elkaar heel licht, ik voelde er eigenlijk niet veel van. Dus ja, ik vind het echt jammer voor ze dat ze een lekke band hebben. Dat is racen, weet je, soms is het gewoon pech. Ik denk niet dat ik iets verkeerd heb gedaan, ik denk niet dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Het is gewoon jammer. Maar ja, voor ons gaat alles goed. Ik kijk erg uit naar een lange race die voor ons ligt."

