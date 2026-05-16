'Formule 1 overleeft vertrek Verstappen, Nederlander kan record Lauda evenaren' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Met vandaag onder andere Max Verstappen die kans maakt om een legendarisch record van Niki Lauda te evenaren. Verder heeft voormalig Red Bull Racing-topman Helmut Marko een eventuele exit van de viervoudig wereldkampioen gerelativeerd, krijgt Aston Martin mogelijk financiële steun vanuit de FIA om de Honda-motor op orde te krijgen en heeft Nelson Piquet Junior hard uitgehaald naar Lewis Hamilton. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen jaagt op legendarische prestatie Lauda op de Nordschleife

Max Verstappen kan dit weekend een unieke prestatie neerzetten tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Mocht de viervoudig Formule 1-wereldkampioen de prestigieuze endurancerace op zijn naam schrijven, dan evenaart hij Niki Lauda. De Oostenrijkse racelegende is tot op heden de enige coureur die een wereldtitel in de koningsklasse wist te combineren met een eindzege in de 24-uursrace op de beruchte Nordschleife. Meer lezen over het record dat Verstappen kan evenaren? Klik hier.

Marko relativeert mogelijke F1-exit Verstappen: 'Dan staat er wel weer een nieuwe ster op'

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko zou de Formule 1 het vertrek van Max Verstappen overleven en simpelweg een nieuwe superster omarmen. De Oostenrijker reageert daarmee op de aanhoudende geruchten over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen, die zich momenteel voorbereidt op de 24 uur van de Nürburgring. Dit laat hij weten in gesprek met RTL. "Het vertrek van Max zou zeker een groot verlies zijn", geeft hij toe. "Maar zo gaat dat in de sport. Als er iemand vertrekt, komt er een nieuwe en die wordt de ster", relativeert hij de situatie. Meer lezen over de uitspraken van Helmut Marko? Klik hier.

'FIA schiet worstelend Honda te hulp: miljoeneninjectie voor motorproject Aston Martin'

Aston Martin kan mogelijk rekenen op een financiële en reglementaire reddingsboei van de FIA om de aanhoudende motorproblemen van partner Honda op te lossen. Via het zogeheten ADUO-systeem maakt de Japanse fabrikant kans op een ontwikkelingsbudget dat kan oplopen tot negentien miljoen dollar. Dit mechanisme is in het leven geroepen om leveranciers met een aanzienlijke achterstand de kans te geven hun krachtbron te verbeteren. Meer lezen over de mogelijke steun voor Honda? Klik hier.

Loopbaan Hamilton voorbij volgens Piquet: "Hij is officieel afgezakt naar tweede coureur"

Volgens voormalig Formule 1-coureur Nelson Piquet Jr. is Lewis Hamilton definitief afgezakt naar een ondersteunende rol bij Ferrari. De Braziliaan stelt dat teamgenoot Charles Leclerc inmiddels de duidelijke kopman is en dat de interne hiërarchie op de baan al is bepaald. Dat laat hij weten in de podcast Pelas Pistas. "Zijn ze gelijk in status? Nee", aldus de analist. "Leclerc is nummer één, Hamilton is nummer twee. Op dit moment is hij de tweede man en Leclerc eindigt in tachtig procent van de gevallen voor hem", klinkt het onder andere. Meer lezen over de ferme woorden van Piquet over Hamilton? Klik hier.

