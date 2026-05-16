Verstappen van P10 naar de leiding in dubbelstint: "Lastig om hierin een compromis te vinden"

Max Verstappen heeft zijn eerste dubbelstint erop zitten in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. De coureur van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing blikt terug op hoe hij van de tiende naar de eerste positie kwam.

Zijn teamgenoot Dani Juncadella nam de openingsstint op zich, voordat Verstappen voor uren twee en drie instapte. Door een aantal crashes van zijn GT3-rivalen, zoals de Scherer Sport PHX-Audi en de KCMG-Mercedes-AMG evenals de Ferrari van Thierry Vermeulen, kon Verstappen een paar plekken goedmaken. Vervolgens haalde hij op de baan de Manthey-Porsche, een Haupt-Mustang en de Walkenhorst-Aston Martin in. Zo ging hij van P10 naar P1. Nu Jules Gounon de wagen heeft overgenomen, kan de viervoudig wereldkampioen terugblikken.

Lastig om compromis te vinden tussen overleven en pushen

"Ja, het ging in eerste instantie goed. Ik zat wel een beetje vast in het verkeer, dus het was lastig om erlangs te komen", vertelt Verstappen tegenover onder andere GPFans. "Toen ik er eenmaal een paar had ingehaald en het weer omsloeg met een paar gladde ronden, denk ik dat we het verschil maakten. En toen liep de auto goed. Ik bedoel, het is een kwestie van uit de problemen blijven, maar tegelijkertijd moet je pushen en op de limiet rijden. Het is lastig om daarin een compromis te vinden, maar dat lukte."

De Limburger maakte nog wel een momentje mee, waarbij de neus van de AMG de lucht in ging en hij daardoor bijna de vangrail raakte. "Ik denk dat ik iets te vroeg instuurde. Het was een klein momentje. Je moet daarna gewoon jezelf beheersen, kalm blijven en je weer concentreren."

