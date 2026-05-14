Verstappen treft rivaal na potje moddergooien in media, Alonso deelt pensioenupdate | GPFans Recap
Het is officieel raceweek voor de 24h Nürburgring, die vandaag begonnen is! En in deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.
Deze week vindt natuurlijk de 24h Nürburgring plaats en vanzelfsprekend gaat het een hoop over wat Max Verstappen dit weekend gaat presteren. Zo praten we je op de donderdag bij over het veelbesproken Balance of Performance, weet Verstappen dat hem een zware kluif te wachten staat in de Duitse nacht op de Nürburgring én gaf Fernando Alonso een cruciale update over zijn plannen voor volgend jaar: is een pensioen een serieuze optie?
Cruciaal aspect in 24h Nürburgring voor Verstappen: wat is de Balance of Performance?
Max Verstappen maakt komend weekend zijn langverwachte debuut in de 24 uur van de Nürburgring. Of de viervoudig wereldkampioen direct kan meestrijden om de overwinning, hangt echter sterk af van de zogeheten Balance of Performance (BoP), maar wat houdt dat precies in? Lees hier het hele artikel over het belangrijke aspect in de 24h Nürburgring.
Verstappen treft rivaal Engel na rel in 2025: 'Ik ken hem, dat was stom commentaar'
Hoewel Max Verstappen dit weekend ongetwijfeld een hoop vrienden zal treffen, zal hij lang niet blij zijn om iedereen de hand te schudden op de Nürburgring. Ook Maro Engel - nota bene zijn Mercedes-fabrieksgenoot dit weekend - doet mee. Ongeveer precies één jaar geleden liep Verstappen na een vraag van GPFans nog volledig leeg over zijn concurrent dit weekend. Lees hier het hele artikel over Verstappen zijn vete met zijn concurrent Maro Engel.
Wolff verwacht harde comeback Russell tegenover Antonelli: 'George is een killer'
Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zal George Russell keihard terugslaan in de interne titelstrijd met zijn teamgenoot Kimi Antonelli. De Oostenrijker benadrukt dat de 28-jarige coureur mentaal onbreekbaar is en de strijd om het wereldkampioenschap absoluut nog niet heeft opgegeven. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Toto Wolff.
Verstappen onvoorbereid de Nürburgnacht in: dit staat de Nederlander te wachten
Max Verstappen heeft zich het afgelopen jaar zo goed mogelijk proberen voor te bereiden op zijn deelname aan de 24h Nürburgring. Iets waar hij zich echter nog niet op kon voorbereiden, is het rijden in de nacht. Wellicht één van de gevaarlijkste en verraderlijke onderdelen van de hele race. Krijg hier een indicatie hoe dat eraan toegaat. Lees hier het hele artikel over de uitdagingen voor Max Verstappen.
Alonso beslist in de zomer over toekomst: "Ik ben er nog niet goed voor gaan zitten"
Fernando Alonso verwacht pas na de zomerstop een definitieve beslissing te nemen over zijn toekomst in de Formule 1. De Spanjaard, die momenteel in het laatste jaar van zijn contract bij Aston Martin zit, overweegt of hij zijn carrière in 2027 een vervolg wil geven. Dat laat de tweevoudig wereldkampioen weten in gesprek met Sky Sports F1. Lees hier het hele artikel over de plannen van Fernando Alonso.
