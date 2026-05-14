Maro Engel is lovend over Max Verstappen in aanloop naar de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. De Mercedes-AMG-fabriekscoureur ziet dat de viervoudig wereldkampioen echt een passie heeft voor de Nordschleife. Tegenover GPFans noemt hij het een eer om een teamgenoot van hem te zijn.

Engel heeft zelf een boel ervaring op het beruchte circuit in de Eifel. Tien jaar geleden schreef hij de 24h Nürburgring op zijn naam. Een tweede overwinning is tot dusver uitgebleven, maar hij hoopt daar dit weekend verandering in te brengen. Engel deelt de nummer-80-Team Ravenol met Maxime Martin, Fabian Schiller en Luca Stolz en ze waren het snelst in de eerste kwalificatie. De auto wordt gerund door Winward Racing, dezelfde formatie die ook aan de auto van Verstappen Racing werkt. Dat hij deel uitmaakt van hetzelfde kamp als de Red Bull F1-coureur, vindt Engel geweldig.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen een normaal mens, maar met meer iets meer talent

"Allereerst is het fantastisch dat hij besloten heeft hier aan de start te verschijnen. Zoals zovelen al eerder hebben gezegd, laat dit echt zien wat voor soort coureur hij is", begint Engel te vertellen tegenover GPFans. "Met die instelling past hij ook naadloos in ons team. Het is bovendien leuk om zijn kijk op de zaken te horen. Uiteraard brengt hij een frisse blik mee en gaat hij instinctief om met bepaalde situaties; ik beschouw het oprecht als een eer om hem in het team te hebben. Hij heeft zich voortreffelijk geïntegreerd en is eigenlijk net als ieder van de andere zeven jongens", zo wijst hij naar hemzelf en zijn teamgenoten evenals Verstappens teamgenoten. "Wellicht is hij alleen gezegend met net iets meer natuurtalent", lacht Engel.

Related image

Verstappen heel herkenbaar voor amateurrijders op de Nürburgring

"Ik zou hem op een bepaalde manier niet eens vergelijken met andere professionele coureurs", vervolgde de Duitser. "Afgaande op wat ik van buitenaf heb waargenomen, komt hij op mij ook over als iemand die heel herkenbaar is voor de bredere gemeenschap van amateurrijders - het soort mensen dat hier simpelweg is omdat ze nu eenmaal dol zijn op het rijden zelf. Hij is hier niet puur en alleen als professioneel coureur, hoewel hij uiteraard wel alle vaardigheden en professionaliteit meebrengt die daarbij horen, maar hij heeft ook simpelweg een oprechte passie voor de Nordschleife. Dat is precies wat deze race definieert: die unieke mix van mensen die dit beroepsmatig bedrijven, wat hij onmiskenbaar doet, en mensen die hier simpelweg zijn om de ervaring en het avontuur te omarmen."

Verstappen lijkt op de Nürburgring een soort tweede thuis te hebben gevonden. Engel sluit af: "Ik denk dat iedereen die hem in de paddock heeft gezien, net als bij elke andere coureur hier, dat hij volkomen nuchter is. Hij eist geen speciale behandeling, hij doet gewoon wat hij doet als coureur. Hij is simpelweg één van de vele mensen hier die genieten van de ervaring om deze race te rijden."

Gerelateerd