Olav Mol over de impact van Barcelona 2016: 'Het was meteen chaos in Nederland'
Tien jaar na de sensationele eerste Formule 1-zege van Max Verstappen blikt Olav Mol terug op dat historische weekend in Spanje. De huidige commentator van Grand Prix Radio stelt dat de overwinning destijds voor een ongekende gekte zorgde, maar dat het tegelijkertijd het startschot was van een bizarre succesperiode.
Op 15 mei 2016 profiteerde de destijds achttienjarige coureur optimaal van een vroege crash tussen Mercedes-teamgenoten Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Door een succesvolle tweestopstrategie wist de kersverse Red Bull Racing-rijder Kimi Räikkönen achter zich te houden en de overwinning te grijpen. Inmiddels staat de teller van de Nederlander op 71 Grand Prix-zeges en vier wereldtitels, al kent de viervoudig wereldkampioen momenteel een lastig seizoen waarin hij de zevende plaats in het kampioenschap bezet.
Future in the making
De impact van die eerste overwinning was direct merkbaar, herinnert Mol zich in Algemeen Dagblad. "Ik weet nog dat ik de volgende dag met Ziggo-baas Will Moerer incheckte op Barcelona Airport en dat we tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit al ongehoord, wat we meemaken’", aldus de analist over zijn moment met de toenmalige directeur van de sportzender. "Ik heb nog 24 uur lang out of the blue dingen geroepen als ‘holy knetters’. Het was natuurlijk ook meteen chaos in Nederland, de Jeroen Pauws van deze wereld gingen ook opeens meepraten over Formule 1. En logisch ook", voegt de radiocommentator van Grand Prix Radio daaraan toe. Nu er een decennium is verstreken, ziet de autosportkenner het grotere plaatje van die middag op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Als je nu rustig terugkijkt, snap je veel beter dat het future in the making was, wat we daar in Barcelona meemaakten. We wisten toen echt al wel dat Max nog beter was dan zijn vader. Maar die tien jaar daarna, die overvloed, het werd zo bizar. Vier wereldkampioenschappen, waanzinnig. Ineens kregen we mondiaal een rijke autosporthistorie", stelt Mol over de inmiddels 71-voudig Grand Prix-winnaar.
Terug op aarde
Ondanks de euforie plaatst de verslaggever de zege ook in perspectief. Zonder de uitvalbeurt van Hamilton en Rosberg had de Red Bull-coureur de race immers niet gewonnen. "Het was bijna niet te geloven toch, toen? Als die Mercedessen niet uitgevallen waren, had hij ook nooit gewonnen. Dat was de situatie", verklaart Mol. Na Barcelona moest Verstappen wachten tot de Grand Prix van Maleisië in oktober 2017 voordat hij zijn tweede overwinning kon bijschrijven. Volgens de commentator was die wachttijd juist goed voor de ontwikkeling van de meervoudig wereldkampioen, die in mei 2026 een uitdagende fase in zijn carrière doormaakt. "Daarna duurde het ook wel weer even voor hij nog eens won. En dat was ook gezond. Hij kwam zo redelijk met beide voeten terug op aarde. Het is niet dat je de boel meteen maar effe afsnottert", besluit Mol.
