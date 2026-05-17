close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Olav Mol over de impact van Barcelona 2016: 'Het was meteen chaos in Nederland'

Olav Mol over de impact van Barcelona 2016: 'Het was meteen chaos in Nederland'

Olav Mol over de impact van Barcelona 2016: 'Het was meteen chaos in Nederland' — Foto: © IMAGO

Olav Mol over de impact van Barcelona 2016: 'Het was meteen chaos in Nederland'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Tien jaar na de sensationele eerste Formule 1-zege van Max Verstappen blikt Olav Mol terug op dat historische weekend in Spanje. De huidige commentator van Grand Prix Radio stelt dat de overwinning destijds voor een ongekende gekte zorgde, maar dat het tegelijkertijd het startschot was van een bizarre succesperiode.

Op 15 mei 2016 profiteerde de destijds achttienjarige coureur optimaal van een vroege crash tussen Mercedes-teamgenoten Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Door een succesvolle tweestopstrategie wist de kersverse Red Bull Racing-rijder Kimi Räikkönen achter zich te houden en de overwinning te grijpen. Inmiddels staat de teller van de Nederlander op 71 Grand Prix-zeges en vier wereldtitels, al kent de viervoudig wereldkampioen momenteel een lastig seizoen waarin hij de zevende plaats in het kampioenschap bezet.

Future in the making

De impact van die eerste overwinning was direct merkbaar, herinnert Mol zich in Algemeen Dagblad. "Ik weet nog dat ik de volgende dag met Ziggo-baas Will Moerer incheckte op Barcelona Airport en dat we tegen elkaar zeiden: ‘Wat is dit al ongehoord, wat we meemaken’", aldus de analist over zijn moment met de toenmalige directeur van de sportzender. "Ik heb nog 24 uur lang out of the blue dingen geroepen als ‘holy knetters’. Het was natuurlijk ook meteen chaos in Nederland, de Jeroen Pauws van deze wereld gingen ook opeens meepraten over Formule 1. En logisch ook", voegt de radiocommentator van Grand Prix Radio daaraan toe. Nu er een decennium is verstreken, ziet de autosportkenner het grotere plaatje van die middag op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Als je nu rustig terugkijkt, snap je veel beter dat het future in the making was, wat we daar in Barcelona meemaakten. We wisten toen echt al wel dat Max nog beter was dan zijn vader. Maar die tien jaar daarna, die overvloed, het werd zo bizar. Vier wereldkampioenschappen, waanzinnig. Ineens kregen we mondiaal een rijke autosporthistorie", stelt Mol over de inmiddels 71-voudig Grand Prix-winnaar.

Terug op aarde

Ondanks de euforie plaatst de verslaggever de zege ook in perspectief. Zonder de uitvalbeurt van Hamilton en Rosberg had de Red Bull-coureur de race immers niet gewonnen. "Het was bijna niet te geloven toch, toen? Als die Mercedessen niet uitgevallen waren, had hij ook nooit gewonnen. Dat was de situatie", verklaart Mol. Na Barcelona moest Verstappen wachten tot de Grand Prix van Maleisië in oktober 2017 voordat hij zijn tweede overwinning kon bijschrijven. Volgens de commentator was die wachttijd juist goed voor de ontwikkeling van de meervoudig wereldkampioen, die in mei 2026 een uitdagende fase in zijn carrière doormaakt. "Daarna duurde het ook wel weer even voor hij nog eens won. En dat was ook gezond. Hij kwam zo redelijk met beide voeten terug op aarde. Het is niet dat je de boel meteen maar effe afsnottert", besluit Mol.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Barcelona Olav Mol

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard Live

LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard

  • 31 minuten geleden
  • 30
Mercedes-AMG verklaart technisch drama bij Verstappen Racing: "Dit is ontzettend balen"

Mercedes-AMG verklaart technisch drama bij Verstappen Racing: "Dit is ontzettend balen"

  • 2 uur geleden
  • 15
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada

Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada

  • 2 uur geleden
  • 10
Verstappen breekt Hadjar mentaal af: "Ik zou niet met hem willen werken"

Verstappen breekt Hadjar mentaal af: "Ik zou niet met hem willen werken"

  • Gisteren 18:00
  • 26
Zien: Verstappen trotseert regen en duisternis tijdens nachtelijke ronde op de Nürburgring

Zien: Verstappen trotseert regen en duisternis tijdens nachtelijke ronde op de Nürburgring

  • Vandaag 10:00
Verstappen heeft groot 24h Nürburgring-nieuws: "Dit wil ik elk jaar"

Verstappen heeft groot 24h Nürburgring-nieuws: "Dit wil ik elk jaar"

  • Vandaag 06:59

Net binnen

13:46
Live
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
13:06
Verstappen en teamgenoot Auer reageren na kapotte aandrijfas: "Hele bittere pil"
12:04
Mercedes-AMG verklaart technisch drama bij Verstappen Racing: "Dit is ontzettend balen"
12:01
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
11:35
Verstappen bijna betrokken bij zware crash, maar "hadden ons geen betere race kunnen wensen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard Live

LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard

31 minuten geleden 30
Verstappen en teamgenoot Auer reageren na kapotte aandrijfas: "Hele bittere pil" 24h Nürburgring

Verstappen en teamgenoot Auer reageren na kapotte aandrijfas: "Hele bittere pil"

1 uur geleden
Mercedes-AMG verklaart technisch drama bij Verstappen Racing: "Dit is ontzettend balen" 24h Nürburgring

Mercedes-AMG verklaart technisch drama bij Verstappen Racing: "Dit is ontzettend balen"

2 uur geleden 14
Verstappen bijna betrokken bij zware crash, maar "hadden ons geen betere race kunnen wensen" 24h Nürburgring

Verstappen bijna betrokken bij zware crash, maar "hadden ons geen betere race kunnen wensen"

2 uur geleden
Ontdek het op Google Play
x