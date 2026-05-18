Mercedes-AMG Team Verstappen Racing had de snelheid er goed inzitten gedurende de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Max Verstappen en teamgenoten Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella lagen op overwinningskoers tot de kapotte aandrijfas. Ambassadeur Bernd Schneider deelt de complimenten uit aan de viervoudig wereldkampioen, al was het wel af en toe schrikken.

Schneider weet als geen ander hoe het is om de beruchte wedstrijd op de Nürburgring Nordschleife te winnen. Hij maakte deel uit van de rijdersbezetting, toen Mercedes-AMG vóór afgelopen weekend voor het laatst won in 2016. Dat was toen met Adam Christodoulou, Maro Engel en Manuel Metzger. Engel heeft gisteren voor de tweede keer in zijn carrière de 24-uursrace in de Eifel gewonnen. Team Ravenol zegevierde met Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller en Luca Stolz na de late uitvalbeurt van Verstappen. Ondanks het resultaat, is de DTM-legende en voormalig Zakspeed F1-coureur lovend over de Limburger.

Ongelooflijk snel, maar elke drie minuten een hartaanval

"Voor het hele team is Max een absolute meerwaarde", begon Schneider over Verstappen op de Duitse uitzending van de 24h Nürburgring, net nadat de aandrijfas het had begeven. "Het gaat zeker niet alleen om de aandacht in de media. Hij is gewoon ongelooflijk snel. Hij heeft ook echt bijgedragen aan het team. De onderlinge sfeer tussen coureurs is tevens geweldig om te zien."

Ondanks dat het ging om een wedstrijd van 24 uur, trapte de Red Bull F1-coureur vol het gas in tijdens zijn allereerste stint. "Natuurlijk dacht men in het begin dat hij het rustig aan zou doen, maar aan de andere kant, hij had zich extreem goed voorbereid op dit. Hij kwam hier niet naïef naartoe. Ik heb heel lang met hem gesproken en hij is een super aardige gast. Hij wist ook wat hij moest verwachten."

Tijdens het gevecht tussen Verstappen en Maro Engel middenin de nacht was het echter wel even schrikken. "Het gevecht dat hij in zijn dubbele stint toen liet zien, vond ik heel indrukwekkend. Ik was commentaar aan het geven in de lounge hierboven en had om de drie minuten een hartaanval", zo wees hij naar niet alleen de strijd tussen de Mercedessen, maar ook de "fenomenale pace" van Verstappen.

