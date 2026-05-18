Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!"
Robin Frijns is als negende aan de finish gekomen in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. De Nederlander zat op de BMW M4 GT3 Evo van Schubert Motorsport samen met Philipp Eng, Charles Weerts en Marco Wittmann. Ze moesten zich herstellen na een verkeerde bandenkeuze.
Het BMW-viertal had zich als vijftiende gekwalificeerd in de Eifel. Al gauw werd duidelijk dat het een kwestie was van overleven. Het ene na het andere topteam uit de GT3-klasse crashte of maakte andere problemen mee. Zelf maakte Schubert Motorsport een prima wedstrijd mee, totdat de regen van zaterdagavond arriveerde. Frijns en zijn ploegmaten verloren een boel tijd en posities door een gok met de banden, hopend op écht harde regen. Stevige druppels vielen wel, maar nat genoeg voor full wets werd het niet.
Yokohama heeft geen band voor halfdroog-halfnatte omstandigheden
"We hebben twee keer op de verkeerde band gezeten op zaterdagavond, toen de regen kwam", legde Frijns uit tegenover GPFans en Autosport.nl. "We hadden een beetje gegokt dat er veel kwam, maar helaas. Ik ben er nog steeds op aan het wachten", klonk het op de zondagavond na de race. "We hadden de full wets eronder geschroefd. Daar hebben we vier ronden op gereden, maar na twee ronden waren die al op. Daarna hebben we de dry wets gepakt, wat echt niet goed werkte. Zelfs de Dacia reed mij voorbij! We verloren bijna twee ronden. De Yokohama gaat wel goed als het droog is, maar ze hebben niks ertussenin wat werkt, dus dat was pijnlijk voor ons. We waren teruggevallen naar P20 en uiteindelijk is het P9 geworden."
In de 24h Nürburgring hebben teams de vrije keuze met welke bandenfabrikant ze rijden. Zo reed Max Verstappen op Michelins, de als derde gefinishte Aston Martin op Pirelli's en Frijns dus op Yokohama's.
