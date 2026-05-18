Ford-topman Mark Rushbrook heeft de aankondiging van het aanstaande vertrek van Gianpiero Lambiase ook voorbij zien komen, maar onthult in gesprek met Motorsport.com dat hij er alle vertrouwen in heeft dat Red Bull de vertrekkende sleutelpersonen kan opvangen. De Amerikaan wijst daarnaast naar de toekomst van Max Verstappen.

Aan de samenwerking tussen Verstappen en ‘GP’ komt in 2028 een eind. De race-engineer van de Nederlander verkast dan namelijk naar McLaren om daar aan de slag te gaan als de rechterhand van teambaas Andrea Stella. Laurent Mekies verklapte daarnaast dat ‘GP’ de nieuwe teambaas zou worden, hoewel de Fransman later werd teruggefloten door McLaren-CEO Zak Brown, vanwege die uitspraak.

Rushbrook vertrouwt Red Bull

Desalniettemin vertrekt ‘GP’ en volgens Rushbrook is er nog geen nood aan de man. Hij heeft het volste vertrouwen in Red Bull Racing: “Ze hebben de juiste mensen en de juiste cultuur. En zelfs met al die personele wijzigingen: ik weet dat dat veel ophef veroorzaakt in de media en misschien ook op andere plekken, maar ik denk dat dat onderdeel van de sport is.”

Ford ziet Verstappen niet graag vertrekken

Verstappen zelf gaf in Japan aan dat hij nadenkt over zijn toekomst in de Formule 1, en dat snapt Rushbrook: “Ik begrijp het perspectief van de coureurs en van Max volledig (…) Zolang de sport bereid is om dat te doen en we dingen gezamenlijk aanpakken, blijft iedereen hopelijk in de sport. Niemand wil Max zien vertrekken, of een van de andere coureurs, omdat zij het karakter van de sport zijn.” Daarbij benadrukt Rushbrook wel dat Ford een samenwerking heeft met Red Bull en niet zozeer met de viervoudig kampioen: “We hebben voor Red Bull gekozen vanwege wie zij zijn als team en als cultuur, niet vanwege één individu. Nogmaals: we zijn dol op Max en op het feit dat hij rijdt in een auto met een Red Bull-Ford power unit. We zouden het haten als hij vertrekt, maar dat verandert niets aan onze commitment aan de sport.”

