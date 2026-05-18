Ford-topman Rushbrook houdt vertrouwen in Red Bull na vertrek sleutelpersonen
Ford-topman Rushbrook houdt vertrouwen in Red Bull na vertrek sleutelpersonen
Ford-topman Mark Rushbrook heeft de aankondiging van het aanstaande vertrek van Gianpiero Lambiase ook voorbij zien komen, maar onthult in gesprek met Motorsport.com dat hij er alle vertrouwen in heeft dat Red Bull de vertrekkende sleutelpersonen kan opvangen. De Amerikaan wijst daarnaast naar de toekomst van Max Verstappen.
Aan de samenwerking tussen Verstappen en ‘GP’ komt in 2028 een eind. De race-engineer van de Nederlander verkast dan namelijk naar McLaren om daar aan de slag te gaan als de rechterhand van teambaas Andrea Stella. Laurent Mekies verklapte daarnaast dat ‘GP’ de nieuwe teambaas zou worden, hoewel de Fransman later werd teruggefloten door McLaren-CEO Zak Brown, vanwege die uitspraak.
Rushbrook vertrouwt Red Bull
Desalniettemin vertrekt ‘GP’ en volgens Rushbrook is er nog geen nood aan de man. Hij heeft het volste vertrouwen in Red Bull Racing: “Ze hebben de juiste mensen en de juiste cultuur. En zelfs met al die personele wijzigingen: ik weet dat dat veel ophef veroorzaakt in de media en misschien ook op andere plekken, maar ik denk dat dat onderdeel van de sport is.”
Ford ziet Verstappen niet graag vertrekken
Verstappen zelf gaf in Japan aan dat hij nadenkt over zijn toekomst in de Formule 1, en dat snapt Rushbrook: “Ik begrijp het perspectief van de coureurs en van Max volledig (…) Zolang de sport bereid is om dat te doen en we dingen gezamenlijk aanpakken, blijft iedereen hopelijk in de sport. Niemand wil Max zien vertrekken, of een van de andere coureurs, omdat zij het karakter van de sport zijn.” Daarbij benadrukt Rushbrook wel dat Ford een samenwerking heeft met Red Bull en niet zozeer met de viervoudig kampioen: “We hebben voor Red Bull gekozen vanwege wie zij zijn als team en als cultuur, niet vanwege één individu. Nogmaals: we zijn dol op Max en op het feit dat hij rijdt in een auto met een Red Bull-Ford power unit. We zouden het haten als hij vertrekt, maar dat verandert niets aan onze commitment aan de sport.”
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Mercedes-ambassadeur lovend over Verstappen: "Kreeg om de drie minuten een hartaanval"
- Vandaag 12:43
- 8
Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"
- Vandaag 12:01
- 6
Verstappen krijgt goed nieuws voor 24h Nürburgring: organisatie schroeft auto's rivalen terug
- 16 mei 2026 09:03
- 7
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie"
Pijl sleept klassezege binnen ondanks nadeel bij 2°C: "Vanwege de kou boel tijd kwijtgeraakt"
Frijns herstelt zich naar P9 na verkeerde bandenkeuze: "Zelfs de Dacia reed mij voorbij!"
Mercedes-AMG komt met statement na pech voor Verstappen: "Daarom is het extra jammer"
Net binnen
FIA onthult na GP Canada welke teams profiteren van ADUO-regels
- 23 minuten geleden
Ford-topman Rushbrook houdt vertrouwen in Red Bull na vertrek sleutelpersonen
- 1 uur geleden
Fan laat boodschap voor Verstappen achter in bocht 69 op Nürburgring
- 2 uur geleden
Engel stipt incident met Verstappen aan: "Het was een misverstand"
- 2 uur geleden
- 1
Mercedes legt kampioenschapsleider Antonelli verbod voor Nürburgring op
- 3 uur geleden
- 1
Bleekemolen zegeviert in GT4-klasse na racelange strijd met andere BMW: "Super prestatie"
- Vandaag 16:28
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de Grand Prix van Canada
- Gisteren 12:01
Verstappen ook in GT3 flink bestraft, winst van eigen team Max glipt door de vingers
- 4 mei
Verstappen zag Leclerc en Russell regels overtreden, had boodschap voor stewards via boardradio
- 6 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- Gisteren 14:06
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
- 14 mei
Amerikaanse wetgeving zet Formule 1-race Miami zondag mogelijk op losse schroeven
- 1 mei